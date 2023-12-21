Заммэра Ефимов сообщил о редевелопменте двух участков в районе Беговой

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Два участка в столичном районе Беговой подлежат включению в московскую программу комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Проект решения о редевелопменте участков опубликован на сайте столичной мэрии.

Участки располагаются на расстоянии около 600 м друг от друга. Один — по адресу: Бумажный проезд, владение 2/2 (вдоль железнодорожных путей Алексеевской соединительной линии), другой — по адресу: Нижняя Масловка, владение 3 (рядом с автомобильной развязкой у площади Савеловского вокзала). Общая площадь участков составляет 0,55 га, там располагаются устаревшие административные здания.

По плану, на их месте будут сооружены современные общественно-деловые здания общей площадью 18 тыс. кв. м, включая кафе и спортзалы. По оценкам заммэра Ефимова, редевелопмент потребует 5 млрд руб. инвестиций, городской же бюджет будет получать по итогу без малого 200 млн руб. ежегодно. Также реализация проекта приведет к созданию в столице около 500 новых рабочих мест.