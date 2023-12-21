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Ракова рассказала о нейросетях для поиска инсульта на КТ головного мозга

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В медучреждениях Москвы заработали два новых комплексных сервиса на базе искусственного интеллекта (ИИ) — для определения на КТ-снимках головного мозга геморрагического и ишемического инсультов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это первое в России подобное решение для анализа компьютерной томограммы головного мозга. Тем важнее его ценность в экстренных случаях. «Например, пациент поступил в больницу с подозрением на ишемический инсульт. Специалисты проводят ему КТ головного мозга, и новый сервис за считаные секунды определит область поражения и оценит ее объем. Если ишемический инсульт осложнен кровоизлиянием, сервис это также выявит», — привела пример Ракова.

Оценки КТ-снимков на предмет геморрагического и ишемического инсультов стали седьмым и восьмым комплексными сервисами на основе нейросетей, которые внедряются в столичных медучреждениях. Внедрение ИИ-сервисов в лучевую диагностику заболеваний проходит в Москве с 2020 года в экспериментальном формате. Базой программы является Центр диагностики и телемедицины при депздраве Москвы.

«На одном медицинском изображении нейросеть находит до десяти признаков различных патологий, а также самостоятельно точно выполняет все необходимые измерения, как своеобразная линейка», — рассказал глава Центра диагностики и телемедицины, главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев. К сегодняшнему дню столичным специалистам доступно 60 ИИ-алгоритмов для поиска заболеваний по 29 направлениям диагностики, а также восемь комплексных ИИ-сервисов. Основное отличие последних — нейросети там обучены искать признаки не одного, а целого ряда заболеваний на лучевом снимке. Они проанализировали уже более 150 тыс. КТ-исследований.

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Теги
нейросети инновации в медицине Москва Анастасия Ракова
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