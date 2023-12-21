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Ракова анонсировала переход на новые стандарты всех стационаров Москвы

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С первых месяцев 2024 года все 20 ведущих многопрофильных стационаров столицы перейдут на новые стандарты экстренной медпомощи, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Сейчас по ним работают четыре флагманских центра московских ГКБ, теперь же городские власти приняли решение радикально масштабировать проект.

«Мы расширяем возможности для получения высокотехнологичной экстренной помощи жителями столицы, и для этого в начале 2024 года мы переведем на новый стандарт экстренной помощи все крупнейшие городские больницы, оказывающие экстренную и неотложную помощь взрослым, — рассказала Ракова. — Для этого в приемных отделениях восьми из них мы проводим капитальный ремонт, а в более современных стационарах переоборудование пройдет в рамках имеющейся инфраструктуры». Вице-мэр также добавила, что все сотрудники стационаров пройдут обучение по специальной программе, состоящей из более чем 35 программ и тренингов, разработанных специалистами Кадрового центра депздрава Москвы.

Разработка нового стандарта экстренной медпомощи в Москве завершилась в 2022 году, а уже с января 2023-го в соответствии с ним при ключевых больницах города начали открываться так называемые флагманы — уникальные для России медицинские объекты для оказания неотложной медпомощи. Новый стандарт включает в себя четкие алгоритмы действий каждого медицинского работника при поступлении пациентов, высокие требования к компетенции персонала, полную цифровую интеграцию всех сервисов, оснащение медучреждения новейшим оборудованием и прочее.

По словам заммэра Раковой, первый год работы нового стандарта на практике показал отличные результаты — для 70% пациентов уже в течение первых двух часов с момента поступления во флагман удается определить точный диагноз и подобрать тактику его ведения; число же проводимых экстренных операций выросло на 25%. В связи с этим и было принято решение не просто подготовить к открытию два оставшихся по плану флагмана, но и распространить стандарты неотложной помощи на все стационары города.

Ежегодно бригады скорой помощи доставляют в стационары Москвы около 1 млн человек, отмечает глава Дирекции по координации деятельности медицинских организаций, оказывающих стационарную и специализированную медицинскую помощь столичного депздрава Николай Рубцов: «Потребность в срочной медицинской помощи — ежедневная реальность мегаполиса. Поэтому закономерным шагом модернизации московского здравоохранения стало внедрение нового стандарта экстренной помощи». И если основной поток экстренных пациентов будет сконцентрирован во флагманах, задача столичных властей заключается еще и в том, чтобы каждый москвич мог получить срочную и неотложную помощь на одинаково высоком уровне в любом стационаре города, рассказал Рубцов.

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Теги
экстренная помощь Москва Анастасия Ракова
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