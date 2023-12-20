В Петербурге после присяги новым гражданам России вручили повестки
В Петербурге 11 мужчин из стран ближнего зарубежья сразу после принесения присяги гражданина России получили повестки о постановке на воинский учет. Об этом сообщила пресс-служба петербургского главка МВД.
Новые граждане поклялись соблюдать Конституцию и законодательство России, после чего присутствовавшие на церемонии сотрудники военкоматов и военные следователи вручили им повестки.
На церемонии присутствовали не только представители военкоматов, но и сотрудники военного следственного отдела СК России по Петербургскому гарнизону.
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