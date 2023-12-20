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Автобус загорелся на ходу во Владивостоке. Видео

Появились кадры с загоревшимся на ходу автобусом во Владивостоке

Автобус загорелся на ходу во Владивостоке. Видео
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Во Владивостоке на ходу загорелся рейсовый автобус. Он ехал в районе Некрасовского путепровода, когда из-под днища стало вырываться пламя. Водитель автобуса не сразу заметил возгорание — проезжавшие рядом водители громко ему сигналили.

В автобусе не было пассажиров — автобус ехал на техническую базу, так как заметил техническую неисправность двигателя. «Водитель высадил пассажиров и поехал на базу для ремонта. В 17:50 в районе ул. Некрасовская, 50 произошло возгорание котла транспортного средства», — заявили vl.ru в администрации Владивостока.

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Владивосток Автобус пожары
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