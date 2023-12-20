Автобус загорелся на ходу во Владивостоке. Видео
Во Владивостоке на ходу загорелся рейсовый автобус. Он ехал в районе Некрасовского путепровода, когда из-под днища стало вырываться пламя. Водитель автобуса не сразу заметил возгорание — проезжавшие рядом водители громко ему сигналили.
В автобусе не было пассажиров — автобус ехал на техническую базу, так как заметил техническую неисправность двигателя. «Водитель высадил пассажиров и поехал на базу для ремонта. В 17:50 в районе ул. Некрасовская, 50 произошло возгорание котла транспортного средства», — заявили vl.ru в администрации Владивостока.
Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.
Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут
Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.
ВТБ. Всё получится