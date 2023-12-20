В КС направили запрос о возрасте увольнения контрактников при мобилизации

Суд направил в КС с запрос о возрасте увольнения контрактников при мобилизации

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Военный суд в Санкт-Петербурге не смог сам разрешить дело и обратился в Конституционный суд с запросом, в каком возрасте контрактник может уволиться из армии во время мобилизации. Информация об этом содержится в карточке дела на сайте суда.

Газета «Коммерсантъ» уточняет, что истец — 50-летний военнослужащий Андрей Куценко, который в начале сентября 2022 года заключил полугодовой контракт. После объявления частичной мобилизации контракт по указу президента Владимира Путина был автоматически продлен.

В августе 2023-го Куценко подал рапорт об увольнении, однако командир части отказал ему, сославшись на федеральный закон № 269, принятый в июне. В соответствии с ним была повышена верхняя планка возраста прохождения службы по контракту в период мобилизации. Вместо прежних 50 лет она теперь установлена на отметке в 70 лет для высших офицеров и в 65 лет для всех остальных военнослужащих.

По словам адвоката контрактника Александра Передрука, армейское руководство «толкует закон ретроактивно». «Если согласиться с этой позицией, наш доверитель вместо полугода должен служить 16 лет, что не входило в его планы, когда он подписывал документ», — отметил защитник. Так он объяснил решение 224-го гарнизонного военного суда обратиться в Конституционный суд.

В июле Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказал в удовлетворении похожего иска рядового Сергея Карпачева. Он пытался оспорить отказ своего командира разрешить ему уволиться по достижении 50 лет.

Суд постановил, что принятый месяцем ранее закон распространяет свое действие на весь период мобилизации, которая еще не окончена.