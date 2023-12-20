Ракова назвала НКО, получившие от Москвы бесплатные помещения

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Имущественная поддержка некоммерческих организаций (НКО) Москвы в вопросе безвозмездного предоставления помещений продлена в полном объеме, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Еще три года назад 29 городских НКО получили в бесплатное пользование помещения для оказания помощи горожанам, права всех организаций продлены еще на три года. Полные результаты доступны на сайте проекта «Москва — добрый город».

«Столица стремится поддерживать долгосрочные программы помощи НКО и высоко ценит вклад партнеров в развитие социальной сферы. Вместе мы расширяем уникальную экосистему заботы о москвичах: НКО дополняют работу города лучшими практиками адресной помощи, — подчеркивает заммэра Ракова. — Поддержка со стороны столицы, в том числе имущественная, дает НКО возможность охватить помощью еще больше горожан и повышает доступность услуг».

Продление имущественной поддержки 29 социально ориентированных организаций стало итогом первого этапа конкурсного отбора; на втором этапе, который стартует в начале 2024 года, пройдет отбор заявок уже от новых претендентов, между которыми распределят 24 помещения.

Из указанных 29 НКО более половины оказывают услуги реабилитации и социальной адаптации людей. Еще несколько организаций занимаются профориентацией и трудоустройством людей с особенностями здоровья, также среди участников отбора есть организации, занимающиеся паллиативной помощью, устройством детей-сирот и так далее.

Анастасия Ракова обратила внимание на то, что порядка трети НКО-участников первого этапа отбора являются также победителями пятого конкурса грантов «Москва — добрый город» — уже не имущественной, но финансовой программы поддержки социально ориентированных организаций властями города. Конкурс проводится с 2019 года, за это время грантовую поддержку на общую сумму свыше 2 млрд руб. получили 548 столичных НКО.