Ефимов сообщил о торгах за право редевелопмента части промзоны «Тушино»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Власти Москвы выставили на аукцион право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Тушино» в Северо-Западном административном округе, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Заявки на участие в торгах принимаются до 1 февраля 2024 года, сам аукцион состоится 8 февраля, начальная стоимость лота составляет 433,5 млн руб.

Речь идет об обширном участке площадью свыше 46 га к северу от Сходненского канала. Это целый квартал, который сейчас занят автосервисами, складами, полузаброшенными постройками бывшего Тушинского машиностроительного завода. Вместо этого столичные власти планирует возвести здесь современный многофункциональный кластер.

Так, по словам Ефимова, к постройке планируется около 1,1 млн кв. м недвижимости различного назначения. Половину этого объема займет жилье, другую половину — деловые, производственные и социальные объекты. «Объем инвестиций в развитие участка оценивается более чем в 200 млрд руб. По итогам же реализации проекта здесь появится около 15 тыс. новых рабочих мест», — рассказал вице-мэр Ефимов.

Московская программа комплексного развития территорий (КРТ) подразумевает редевелопмент неэффективно используемых участков бывших промзон, чтобы вернуть их в экономический оборот города. Реорганизацию могут провести либо нынешние владельцы территории, либо городской оператор, либо же, как в случае с промзоной «Тушино», — независимый инвестор, определенный по итогам аукциона.