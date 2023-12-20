Ракова анонсировала полное переоснащение кардиослужб поликлиник и больниц

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Процесс переоснащения кардиологических отделений в поликлиниках и больницах Москвы новейшим оборудованием завершится в начале 2024 года, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Обновление аппаратуры проходит с прошлого года в соответствии с единым стандартом оснащения кардиологических кабинетов. За этот период, по словам заммэра, было закуплено более 6,5 тыс. единиц современного медоборудования на сумму 1,5 млрд руб.

«Болезни системы кровообращения не появляются одномоментно: зачастую им предшествуют длительный процесс и сопутствующие риски, которые можно заранее выявить и предотвратить, — подчеркнула Ракова. — Именно поэтому большое внимание наравне с экстренной медициной мы уделяем профилактике заболеваний сердца, их своевременному выявлению еще на амбулаторном этапе. Для этого все кабинеты городских поликлиник оснащаются по единому стандарту, который обеспечивает высокий уровень диагностики».

Заммэра также добавила, что единый подход к оснащению кардиологических кабинетов и отделений позволит обеспечить в каждой медицинской организации выполнение единых требований лечения и равномерное покрытие качественной медицинской помощью во всем городе. Это, в свою очередь, обеспечит технологическую преемственность в оказании помощи между амбулаторным и стационарным звеном, а главное — высокие стандарты диагностики.

Для больниц дополнительно закупается оборудование экспертного класса. Так, кардиологические отделения московских стационаров совокупно получили 41 автоматическое устройство для непрямого массажа сердца, 31 аппарат для внутрисосудистой визуализации со встроенными технологиями ФРК и МРК для оценки степени значимости стеноза, 15 аппаратов для внутрисосудистой визуализации с оптико-когерентной томографией, 15 портативных анализаторов тропонина.

Один из крупнейших в Москве региональных кардиоцентров работает при ГКБ № 15 имени О.М.Филатова. По словам главврача больницы Валерия Вечорко, обследование одинакового качества можно будет пройти как в стационарах, так и в поликлиниках. «При этом для стационаров, оказывающих высокотехнологичную помощь пациентам с ишемической болезнью сердца, крайне важно расширение возможностей для внутрисосудистых вмешательств за счет применения таких продвинутых диагностических методик, как внутрисосудистый ультразвук и оптическая когерентная томография», — отметил он. В целом современная техника, новые методы диагностики и лечения, а также «фактически непрерывное повышение квалификации персонала» позволяют столичным больницам оставаться лидерами московской системы здравоохранения, идти вперед в соответствии с мировыми стандартами, уверен Вечорко.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезни сердечно-сосудистой системы десятилетиями удерживают первое место в мире среди причин смертности, причем с 2000 по 2019 год смертность от ишемической болезни сердца выросла более чем на треть, достигнув 16% от всех причин смерти. Чтобы переломить этот тренд, в Москве активно совершенствуют плановую и экстренную помощь при заболеваниях системы кровообращения. Так, с 2013 года в столице работает инфарктная сеть из 20 стационаров, с 2017-го на этой базе была запущена инсультная сеть. Как результат, с 2010 года смертность от болезней кровообращения в Москве уменьшилась в 1,5 раза.