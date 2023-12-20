 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ракова анонсировала полное переоснащение кардиослужб поликлиник и больниц

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Процесс переоснащения кардиологических отделений в поликлиниках и больницах Москвы новейшим оборудованием завершится в начале 2024 года, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Обновление аппаратуры проходит с прошлого года в соответствии с единым стандартом оснащения кардиологических кабинетов. За этот период, по словам заммэра, было закуплено более 6,5 тыс. единиц современного медоборудования на сумму 1,5 млрд руб.

«Болезни системы кровообращения не появляются одномоментно: зачастую им предшествуют длительный процесс и сопутствующие риски, которые можно заранее выявить и предотвратить, — подчеркнула Ракова. — Именно поэтому большое внимание наравне с экстренной медициной мы уделяем профилактике заболеваний сердца, их своевременному выявлению еще на амбулаторном этапе. Для этого все кабинеты городских поликлиник оснащаются по единому стандарту, который обеспечивает высокий уровень диагностики».

Заммэра также добавила, что единый подход к оснащению кардиологических кабинетов и отделений позволит обеспечить в каждой медицинской организации выполнение единых требований лечения и равномерное покрытие качественной медицинской помощью во всем городе. Это, в свою очередь, обеспечит технологическую преемственность в оказании помощи между амбулаторным и стационарным звеном, а главное — высокие стандарты диагностики.

Для больниц дополнительно закупается оборудование экспертного класса. Так, кардиологические отделения московских стационаров совокупно получили 41 автоматическое устройство для непрямого массажа сердца, 31 аппарат для внутрисосудистой визуализации со встроенными технологиями ФРК и МРК для оценки степени значимости стеноза, 15 аппаратов для внутрисосудистой визуализации с оптико-когерентной томографией, 15 портативных анализаторов тропонина.

Один из крупнейших в Москве региональных кардиоцентров работает при ГКБ № 15 имени О.М.Филатова. По словам главврача больницы Валерия Вечорко, обследование одинакового качества можно будет пройти как в стационарах, так и в поликлиниках. «При этом для стационаров, оказывающих высокотехнологичную помощь пациентам с ишемической болезнью сердца, крайне важно расширение возможностей для внутрисосудистых вмешательств за счет применения таких продвинутых диагностических методик, как внутрисосудистый ультразвук и оптическая когерентная томография», — отметил он. В целом современная техника, новые методы диагностики и лечения, а также «фактически непрерывное повышение квалификации персонала» позволяют столичным больницам оставаться лидерами московской системы здравоохранения, идти вперед в соответствии с мировыми стандартами, уверен Вечорко.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезни сердечно-сосудистой системы десятилетиями удерживают первое место в мире среди причин смертности, причем с 2000 по 2019 год смертность от ишемической болезни сердца выросла более чем на треть, достигнув 16% от всех причин смерти. Чтобы переломить этот тренд, в Москве активно совершенствуют плановую и экстренную помощь при заболеваниях системы кровообращения. Так, с 2013 года в столице работает инфарктная сеть из 20 стационаров, с 2017-го на этой базе была запущена инсультная сеть. Как результат, с 2010 года смертность от болезней кровообращения в Москве уменьшилась в 1,5 раза.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
кардиоаппарат Москва городская больница инновации в медицине Анастасия Ракова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (-0,18) Инвестиции, 19 дек, 17:08 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 90,09 (-0,33) Инвестиции, 19 дек, 17:08
Генпрокуратура Германии решила изъять российские активы на €720 млн Политика, 12:10
Карьерная адаптивность: как понять, что она есть, и этим воспользоваться Pro, 12:10
«Ростелеком» заключил два стратегических соглашения на форуме «Технопром» Пресс-центр, 12:09
Кокаин с фотографией Месси: как выглядят изъятые ФСБ 673 кг наркотиков Общество, 12:05
Аэропорт Волгограда возобновил работу после запрета полетов Общество, 12:05
Cовладелец группы компаний Fizika Development рассказал о новых проектах РБК Компании, 12:00
«Выкса-фестиваль»: ритм современного искусства в городе металлургов РБК и LADA, 11:56
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как и из чего сделать новогодний венок на дверь своими руками: 10 идей Недвижимость, 11:56
Футболиста «Динамо» признали лучшим игроком ноября и декабря в РПЛ Спорт, 11:54
S8 купила шинный завод Bridgestone в Ульяновске Бизнес, 11:48
В Красноярском крае прошла конференция для предпринимательниц Пресс-релиз, 11:45
Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с 1 декабря Инвестиции, 11:44
Ракова назвала НКО, получившие от Москвы бесплатные помещения Город, 11:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:42