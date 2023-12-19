 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ефимов сообщил о победе ОЭЗ «Технополис Москва» в рейтинге технопарков

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Ассоциация кластеров и технопарков России (АКИТ) при поддержке Минэкономразвития опубликовала ежегодный Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ). В рамках этого рейтинга лучшим промышленным парком технико-внедренческого типа в третий раз подряд стала столичная ОЭЗ «Технополис Москва», рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Составители рейтинга особое внимание уделяют мерам поддержки резидентов технопарка, а также динамике развития площадки — именно сочетанием этих факторов вице-мэр объяснил сохранение лидерства ОЭЗ «Технополис Москва».

Так, по словам Ефимова, если в 2022 году резиденты столичного технопарка инвестировали в производство и НИОКР 32 млрд руб. и создали около 2 тыс. рабочих мест, то в уходящем году схожий результат они показали лишь за первые три квартала. Всего же резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» является сейчас более 200 компаний, которые за годы существования технопарка инвестировали свыше 160 млрд руб. и создали около 16,3 тыс. новых рабочих мест.

«ОЭЗ технико-внедренческого типа специализируются на развитии инноваций, создании и реализации научно-технической продукции и ее доведении до промышленного использования, — поясняет Ефимов. — Как раз на этом и сосредоточена деятельность резидентов ОЭЗ «Технополис Москва», поэтому технопарк становится ключевым центром высокотехнологичной промышленности столицы».

ОЭЗ «Технополис Москва» включает в себя площадок. Четыре из них расположены на территории Зеленоградского АО, в связи с чем до 2017 года технопарк назывался ОЭЗ «Зеленоград». Две другие территории — современный производственный кластер на месте бывшего завода АЗЛК, а также площадка «Руднево» к юго-востоку от МКАД, основная специализация которой — развитие беспилотных авиасистем.

Теги
Технополис Москва Владимир Ефимов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 18 дек, 19:06
Ozon стал заметным игроком на рынке рекламы. Что ждет маркетинг в 2024-м Pro, 11:45
В Росавиации ответили на публикацию о рисках ареста 37 самолетов ГТЛК Общество, 11:43
Bloomberg узнал, как Apple решила избежать запрета «умных» часов в США Технологии и медиа, 11:43
В Брянской области сбили третий за утро украинский беспилотник Политика, 11:38
Нигерийский футболист рассказал о проявлениях расизма в «Локомотиве» Спорт, 11:37
В Дагестане задержали бывшего члена банд Басаева и Хаттаба Политика, 11:30
Индекс доллара обновил минимумы августа. Что дальше Pro, 11:27
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Кадры землетрясения в Китае, где погибли больше 100 человек Общество, 11:25
Ефимов сообщил о победе ОЭЗ «Технополис Москва» в рейтинге технопарков Город, 11:17
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением Политика, 11:08
Hyundai решила продать завод в России структуре «Авилона» Бизнес, 11:07
Гендиректор девелопера «Самолет Страна» — об экспансии в регионы Отрасли, 11:05
В КНДР запустили межконтинентальную ракету Политика, 11:04
Президент Simple Group призвал российских виноделов снижать цены Бизнес, 11:01