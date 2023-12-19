Ефимов сообщил о победе ОЭЗ «Технополис Москва» в рейтинге технопарков

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Ассоциация кластеров и технопарков России (АКИТ) при поддержке Минэкономразвития опубликовала ежегодный Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ). В рамках этого рейтинга лучшим промышленным парком технико-внедренческого типа в третий раз подряд стала столичная ОЭЗ «Технополис Москва», рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Составители рейтинга особое внимание уделяют мерам поддержки резидентов технопарка, а также динамике развития площадки — именно сочетанием этих факторов вице-мэр объяснил сохранение лидерства ОЭЗ «Технополис Москва».

Так, по словам Ефимова, если в 2022 году резиденты столичного технопарка инвестировали в производство и НИОКР 32 млрд руб. и создали около 2 тыс. рабочих мест, то в уходящем году схожий результат они показали лишь за первые три квартала. Всего же резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» является сейчас более 200 компаний, которые за годы существования технопарка инвестировали свыше 160 млрд руб. и создали около 16,3 тыс. новых рабочих мест.

«ОЭЗ технико-внедренческого типа специализируются на развитии инноваций, создании и реализации научно-технической продукции и ее доведении до промышленного использования, — поясняет Ефимов. — Как раз на этом и сосредоточена деятельность резидентов ОЭЗ «Технополис Москва», поэтому технопарк становится ключевым центром высокотехнологичной промышленности столицы».

ОЭЗ «Технополис Москва» включает в себя площадок. Четыре из них расположены на территории Зеленоградского АО, в связи с чем до 2017 года технопарк назывался ОЭЗ «Зеленоград». Две другие территории — современный производственный кластер на месте бывшего завода АЗЛК, а также площадка «Руднево» к юго-востоку от МКАД, основная специализация которой — развитие беспилотных авиасистем.