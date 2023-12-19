Ракова сообщила о расширении проекта соцкоординаторов в детских больницах

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти приняли решение масштабировать проект социальных координаторов в детских больницах города. Если на пилотном этапе в программе участвовали два детских медучреждения, с сегодняшнего дня их стало суммарно уже шесть. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С 2021 года пациентам больниц Москвы помогает служба социальных координаторов. Специалисты взяли на себя решение важных немедицинских вопросов и психологическую поддержку госпитализированных горожан. Теперь же мы расширяем спектр деятельности службы на юных пациентов и их родителей, — отметила Ракова. — В детских больницах соцкоординаторы помогут семье справиться со стрессом, а если необходимо — решить вопросы с документами или предоставлением мер соцподдержки». Помимо помощи с решением социальных вопросов, важная задача соцкоординаторов — поддержка семьи и снижение эмоционального напряжения в непростой период, подчеркнула вице-мэр.

Пилотный проект по внедрению соцкоординаторов в детские больницы проходил в Морозовской ДГКБ (район Замоскворечье) и в ДГКБ имени З.А. Башляевой (Северное Тушино). Теперь к программе присоединились еще четыре медучреждения в разных частях столицы — ДГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского (Пресненский район), ДГКБ Святого Владимира (Сокольники), ДГКБ № 13 имени Н.Ф. Филатова (Пресненский район), а также НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Якиманка).

Соцкоординаторы работают сейчас в 38 медучреждениях разного профиля по всему городу. Они комплексно изучают жизненные обстоятельства пациентов и предлагают персональный маршрут помощи всем нуждающимся, подключая при необходимости специалистов столичного депздрава. Также они расскажут о том, где и как можно получить помощь и какие есть меры соцподдержки.