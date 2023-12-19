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Политика ,  
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Politico узнала, что США отложили заключение торговой сделки с Британией

Politico: Байден отложил работу по торговой сделке с Британией перед выборами

Президент США Джо Байден отложил заключение «фундаментального» торгового соглашением с Великобританией перед президентскими выборами 2024 года, пишет Politico со ссылкой на источники в правительстве двух стран.

Проект соглашения, состоящего из 11 пунктов, подготовил офис торгового представителя США. Переговоры по его заключению должны были начаться до конца 2023 года, но, столкнувшись с многочисленными препятствиями, сделка, вероятно, не состоится, заявили источники Politico. «Я не думаю, что мы увидим, как она [сделка] возобновится», — сказал один из собеседников газеты, знакомый с переговорами.

По словам источников, против сделки с Лондоном выступил сенат США, разногласия возникли по поводу масштабов соглашения.

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Экономика
Фото:Allison Farrand / Bloomberg

Британское правительство уже «давно мечтает» о торговом соглашении с США как о «значимом призе» после Брексита, отмечает Politico. Данная сделка, как пишет газета, больше похожа на Индо-Тихоокеанскую экономическую инициативу США (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF), которая касается нетарифных методов регулирования внешнеэкономической деятельности, чем на полноценное торговое соглашение. Сделка, о которой идет речь, должна была стать дорожной картой для заключения полноценного и всеобъемлющего соглашения, уточнила Politico.

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Джо Байден США Великобритания торговое соглашение
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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