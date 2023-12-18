В Москве опубликуют гид-путеводитель по району Нагатино-Садовники

Андрей Бочкарев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

В книжных магазинах столицы скоро появится путеводитель по столичному району Нагатино-Садовники, разработанный силами Музея Москвы при поддержке девелоперской компании Prime Life Development. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Издание призвано открыть для москвичей и гостей города не только историю, но и современное лицо этого района.

По словам Бочкарева, в путеводитель войдут авторские статьи исследователей, а также описания значимых объектов района Нагатино-Садовники. Инициатива стала продолжением проекта «Москва без окраин», задача которого — изучение и популяризация отдельных районов столицы с целью сохранения культурного наследия города.

Специалисты в области этнографии, антропологии и культурологии предоставили эксклюзивные материалы для будущего гида, благодаря которым читатели смогут взглянуть на район под новым углом.

Управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко выразил надежду на то, что путеводитель изменит стереотипное восприятие района как промышленной зоны, далекой от центра, и поможет раскрыть его как один из исторически формировавшихся районов Москвы с богатым наследием и потенциалом.

Формирование нового образа района и его превращение в очаг притяжения сочетается с принципами полицентризма, лежащими в основе современной градостроительной политики Москвы, добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.