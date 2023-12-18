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Крокодил в парке, аэропорт под водой: город в Австралии залило водой

Появились кадры из затопленного в Австралии города Кэрнс

Крокодил в парке, аэропорт под водой: город в Австралии залило водой
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В Австралии из-за сильных паводков затопило город Кэрнс на северо-востоке страны. Под водой оказался город с населением в 150 тыс. жителей. В городе выпало порядка 300 мм осадков за шесть часов и 650 мм — за 19 часов. В результате из берегов вышли реки и город накрыло водой.

Спасатели спасли в общей сложности 300 человек, дороги полностью залило водой, аэропорт также затопило. Без электричества находятся 15 тыс. человек, а спасатели выловили в городском парке крокодила, которого принесло паводковыми водами.

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