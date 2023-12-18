Ракова рассказала о планах модернизации мастерских колледжей на 2024 год

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В рамках столичной программы модернизации среднего профессионального образования (СПО) продолжается обновление материально-технической базы колледжей. Так, на 2024 год запланировано обновление 230 существующих и создание 90 новых лабораторий и мастерских при московских колледжах. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, модернизация лабораторий и мастерских проходит при поддержке компаний-партнеров из числа потенциальных работодателей будущих выпускников — с прицелом на то, чтобы обучение было максимально приближено к условиям на производстве. «Кроме того, для преподавателей и наставников мы организовываем стажировки на предприятиях столицы, чтобы они передавали реальный опыт работы на современном оборудовании», — добавила Ракова.

Один из примеров такого сотрудничества — включение двигателестроительного предприятия ПК «Салют» АО «ОДК» в образовательные процессы в Московском технологическом колледже. Уже с января 2024 года его студенты будут учиться на оборудовании, аналогичном тому, что установлено на этом производстве. Причем делать они это будут под контролем наставников, прошедших стажировку на предприятии. «Таким образом, студенты уже сразу будут готовы проводить на производстве метрологические исследования, контрольные измерения и в целом улучшать показатели качества», — подчеркнула вице-мэр Ракова.

В августе 2023 года власти Москвы анонсировали модернизацию городской системы СПО. Среди ключевых пунктов реформы — уже упомянутые программа обновления материально-технической базы колледжей и более тесное сотрудничество с потенциальными работодателями из числа крупных промышленных концернов. Кроме того, речь идет об увеличении доли практических занятий до 70% времени обучения.