 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ракова рассказала о планах модернизации мастерских колледжей на 2024 год

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В рамках столичной программы модернизации среднего профессионального образования (СПО) продолжается обновление материально-технической базы колледжей. Так, на 2024 год запланировано обновление 230 существующих и создание 90 новых лабораторий и мастерских при московских колледжах. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, модернизация лабораторий и мастерских проходит при поддержке компаний-партнеров из числа потенциальных работодателей будущих выпускников — с прицелом на то, чтобы обучение было максимально приближено к условиям на производстве. «Кроме того, для преподавателей и наставников мы организовываем стажировки на предприятиях столицы, чтобы они передавали реальный опыт работы на современном оборудовании», — добавила Ракова.

Один из примеров такого сотрудничества — включение двигателестроительного предприятия ПК «Салют» АО «ОДК» в образовательные процессы в Московском технологическом колледже. Уже с января 2024 года его студенты будут учиться на оборудовании, аналогичном тому, что установлено на этом производстве. Причем делать они это будут под контролем наставников, прошедших стажировку на предприятии. «Таким образом, студенты уже сразу будут готовы проводить на производстве метрологические исследования, контрольные измерения и в целом улучшать показатели качества», — подчеркнула вице-мэр Ракова.

В августе 2023 года власти Москвы анонсировали модернизацию городской системы СПО. Среди ключевых пунктов реформы — уже упомянутые программа обновления материально-технической базы колледжей и более тесное сотрудничество с потенциальными работодателями из числа крупных промышленных концернов. Кроме того, речь идет об увеличении доли практических занятий до 70% времени обучения.

Теги
колледж профессиональное образование Москва Анастасия Ракова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Где искать покупателей с доходом от 1 млн руб. в месяц Pro, 11:10
Налог на вклады в 2024 году: все нюансы Инвестиции, 11:03
Военкорам Сапонькову и Стешину пеной залили двери квартир Политика, 11:00
METRO Россия подводит результаты за 2022-2023 финансовый год РБК Компании, 11:00
Российский вратарь побил 23-летний рекорд и вышел в лидеры НХЛ Спорт, 10:56
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:52
NFC-табличка: в России появился еще один бесконтактный платежный способ Pro, 10:50
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Хедж-фонды стали делать ставки на падение доллара после заседания ФРС Инвестиции, 10:49
Перевозчики грузов стали бенефициарами атак хуситов в Красном море Бизнес, 10:48
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 10:43
Видео аварии машины с автомобилем из кортежа Байдена Политика, 10:42
Нереальный спрос: главные итоги 2023 года на рынке новостроек Москвы Недвижимость, 10:38
В ЕС задумались о «самом мощном оружии» для лишения Венгрии права голоса Политика, 10:36
Спрос россиян на покупку жилья за границей в 2023 году упал на треть Недвижимость, 10:34