Умер итальянский политический философ-марксист Антонио Негри

Антонио Негри (Фото: Di Salvo / ROPI / ZUMA Press / ТАСС)

Итальянский политический философ, лидер левого автономистского движения Autonomia Operaia («Рабочая автономия») Антонио Негри умер в Париже в возрасте 90 лет, передает La Rebubblica со ссылкой на его жену, французского политического философа Жюдит Ревель.

Негри родился в Падуе 1 августа 1933 года. Он был одним из ключевых теоретиков операизма. Это течение итальянской мысли 1960-х годов, представляющее собой разновидность автономистского марксизма, позже окончательно сформировавшиеся в автономизм. Название течения происходит от итальянского слова «operaio», которое означает «рабочий».

Операисты придерживались идеи, что рабочий класс — не только объект эксплуатации, но и ключевой фактор социальных изменений в обществе, способный трансформировать его через свою деятельность. Теоретики этого течения придерживались идеи автономии и самоорганизации рабочих, настаивая, что изменения должны происходить изнутри, через действия рабочих коллективов.

В молодости Негри вступил в падуанскую ячейку Международной социалистической партии, но впоследствии отдалился от нее и начал критиковать организацию. Затем он стал членом Potere Operaio («Рабочая власть») — итальянской леворадикальной организации, действовавшей в период с 1967 по 1973 годы. В последний год ее существования Негри покинул группу и основал Autonomia Operaia, которой руководил вплоть до роспуска в 1979 году. Боевиков этой организации впоследствии обвиняли в терроризме и попытках организации вооруженного восстания.

В 1983 году Негри избрали в парламент от итальянской Радикальной партии, однако он бежал во Францию: над боевиками Autonomia Operaia шел суд по «делу 7 апреля». Движение заподозрили в связи с террористическим движением «Красные Бригады», в 1978 году организовавшем убийство бывшего премьера Италии Альдо Моро. Также Негри обвинили в планировании свержения государственного строя Италии. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

В июле 1997 года Негри вернулся в Италию, чтобы отбыть этот срок. В 1999 году он был отпущен условно, а в 2003 году окончательно вышел на свободу.

Негри — соавтор нескольких монографий, в том числе книги «Империя» совместно с постмарксистским философом Майклом Хардтом, автор многих эссе и статей. В последние годы Негри занимался преподаванием.