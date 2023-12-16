Сийярто рассказал, как в 2014-м его приняли в США за журнальным столиком
Осенью 2014 года главу МИД Венгрии Петера Сийярто приняли в США за журнальным столиком, отказав во встрече с госсекретарем. Об этом министр сообщил в интервью порталу Mandiner, передает «РИА Новости».
По его словам, в Вашингтоне ему дали понять, что если премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не приняли в Белом доме, то и его не будет принимать госсекретарь. В итоге Сийярто переговорил за «маленьким журнальным столиком» с занимавшей тогда пост помощника госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд.
«Господин министр, ситуация следующая: если вы будете готовы соответствовать этим критериям, то мы сможем разговаривать о развитии двусторонних отношений, а если нет, то нет», — цитирует ее слова Сийярто. Среди требований, по его словам, были — изменение конституции, закона о СМИ и другие ожидаемые от парламента решения.
Он отметил, что республиканцы вели себя «прямо противоположно» и предположил, что это «не нравится демократам» — в пример он привел высказывания в экс-президента США Дональда Трампа, который называет Орбана хорошим человеком. Сийярто заключил, что Венгрия сотрудничает с избранными лидерами всех стран.
В октябре 2023 года Трамп по ошибке назвал Орбана президентом Турции. Экс-президент подчеркнул, что венгерский премьер является «одним из сильнейших лидеров в мире», а позднее исправился и назвал Орбана главой Венгрии.
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