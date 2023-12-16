 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

Сийярто рассказал, как в 2014-м его приняли в США за журнальным столиком

Глава МИД Венгрии Сийярто пожаловался на холодный прием в США в 2014 году

Осенью 2014 года главу МИД Венгрии Петера Сийярто приняли в США за журнальным столиком, отказав во встрече с госсекретарем. Об этом министр сообщил в интервью порталу Mandiner, передает «РИА Новости».

По его словам, в Вашингтоне ему дали понять, что если премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не приняли в Белом доме, то и его не будет принимать госсекретарь. В итоге Сийярто переговорил за «маленьким журнальным столиком» с занимавшей тогда пост помощника госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд.

«Господин министр, ситуация следующая: если вы будете готовы соответствовать этим критериям, то мы сможем разговаривать о развитии двусторонних отношений, а если нет, то нет», — цитирует ее слова Сийярто. Среди требований, по его словам, были — изменение конституции, закона о СМИ и другие ожидаемые от парламента решения.

Он отметил, что республиканцы вели себя «прямо противоположно» и предположил, что это «не нравится демократам» — в пример он привел высказывания в экс-президента США Дональда Трампа, который называет Орбана хорошим человеком. Сийярто заключил, что Венгрия сотрудничает с избранными лидерами всех стран.

Трамп по ошибке назвал Орбана главой Турции
Политика
Дональд Трамп

В октябре 2023 года Трамп по ошибке назвал Орбана президентом Турции. Экс-президент подчеркнул, что венгерский премьер является «одним из сильнейших лидеров в мире», а позднее исправился и назвал Орбана главой Венгрии.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Венгрия США госсекретарь Сийярто Петер Виктор Орбан Виктория Нуланд Дональд Трамп

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Сийярто заявил, что в НАТО «тихо, с опаской» признали проблемы ВСУ
Политика
Libero узнала, что Мелони отговорила Орбана от вето на членство Украины
Политика
Шольц попросил Орбана выйти за кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
При Трампе из Белого дома пропала папка с разведданными о России Политика, 07:11
На Кубани при строительстве дороги обнаружили древний некрополь Общество, 06:58
Сийярто рассказал, как в 2014-м его приняли в США за журнальным столиком Политика, 06:43
Telegraph узнал об отказе мэра Лондона отправить Киеву утилизируемые авто Политика, 05:50
В России стартовали учения РВСН с комплексами «Ярс» Политика, 05:42
На рынке в Дагестане произошла драка из-за купленного в долг телефона Общество, 04:48
Курский губернатор сообщил об атаке украинских дронов Политика, 04:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
FT узнала о все большем интересе Запада к замороженным активам России Политика, 04:34
Нидерланды сняли возражения по присоединению Болгарии к Шенгенской зоне Политика, 04:22
МВД и ФСБ задержали банду, обвиняемую в убийствах и вымогательстве Общество, 03:48
На Украине назвали еще одну причину, почему депутат взорвал гранаты Политика, 03:38
Libero узнала, что Мелони отговорила Орбана от вето на членство Украины Политика, 03:08
Аргентина решила передать Украине два российских вертолета Ми-171Е Политика, 03:06
«Страна» и УНИАН сообщили, что в ресторанах Киева раздают повестки Политика, 02:00