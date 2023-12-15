«Бах-бах-бах»: как в Иркутске столкнулись 15 машин подряд
В Иркутске 15 машин столкнулись друг за другом. Авария произошла в Иркутске на Кайской горе. ГИБДД сообщило, что машины попали в ДТП из-за «коммунальной аварии» — прорвало трубу с водой, и она вылилась на дорогу. На кадрах видно, что дорога окутана паром и водителям машин не видно дорогу.
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