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Экономика ,  
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Путин запустил новый тоннель на Транссибе

Путин запустил новый Керакский тоннель на Забайкальской железной дороге

Путин запустил новый тоннель на Транссибе
Video

Президент России открыл движение по новому Керакскому тоннелю на Транссибирской магистрали. По видеосвязи он отдал команду на пуск железнодорожного сообщения. Через тоннель после этого проехал электровоз с составом.

Фото: Яндекс.Карты

Этот тоннель находится на Забайкальской железной дороге, его протяженность — 926 метров. Он находится на перегоне Ковали — Ульручьи в Амурской области.

Раньше существовал другой Керакский тоннель, он был построен в 1910 году. Но в 2010 году его признали аварийным, а рядом начали строительство нового тоннеля.

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Теги
тоннель РЖД Владимир Путин Забайкальская железная дорога

Пространство выбора

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