Путин запустил новый тоннель на Транссибе

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Президент России открыл движение по новому Керакскому тоннелю на Транссибирской магистрали. По видеосвязи он отдал команду на пуск железнодорожного сообщения. Через тоннель после этого проехал электровоз с составом.

Фото: Яндекс.Карты

Этот тоннель находится на Забайкальской железной дороге, его протяженность — 926 метров. Он находится на перегоне Ковали — Ульручьи в Амурской области.

Раньше существовал другой Керакский тоннель, он был построен в 1910 году. Но в 2010 году его признали аварийным, а рядом начали строительство нового тоннеля.