Путин запустил новый тоннель на Транссибе
Президент России открыл движение по новому Керакскому тоннелю на Транссибирской магистрали. По видеосвязи он отдал команду на пуск железнодорожного сообщения. Через тоннель после этого проехал электровоз с составом.
Этот тоннель находится на Забайкальской железной дороге, его протяженность — 926 метров. Он находится на перегоне Ковали — Ульручьи в Амурской области.
Раньше существовал другой Керакский тоннель, он был построен в 1910 году. Но в 2010 году его признали аварийным, а рядом начали строительство нового тоннеля.
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