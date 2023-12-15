Ракова сообщила о пятикратном увеличении числа операций на позвоночнике

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

За последние 25 лет число операций по поводу травм и заболеваний позвоночника в нейрохирургических стационарах столицы увеличилось в пять раз, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что при дегенеративных заболеваниях позвоночного столба количество хирургических вмешательств выросло в 6,8 раза, при травме позвоночника и спинного мозга — в 4,8 раза, при онкологических заболеваниях спинного мозга и позвоночника — в 2,8 раза, а при спондилитах — в 81 раз. При этом качество операций заметно выросло, так как повторное вмешательство врачей, связанное с последствиями вмешательств, снизилось десятикратно.

Вице-мэр выделила Московский спинальный центр нейрохирургии позвоночника городской больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова как одну из ведущих профильных клиник, в которой сегодня представлены лучшие мировые технологии. «Всего за десять лет работы врачи центра выполнили более 10 тыс. сложнейших высокотехнологичных операций. После них пациенты практически сразу могут вернуться к полноценному образу жизни, — подчеркнула Ракова. — Это стало возможным благодаря высокому профессионализму команды специалистов, чей уникальный опыт и знания востребованы как на родине, так и за рубежом».

В 2022 году на базе Центра была создана инновационная методика стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. В ее основе лежит уникальный способ фиксации динамических имплантатов, который позволяет исключить смещения и расширить диапазон их применения. Работа над проектом проходила в рамках грантовой программы мэра Москвы, оператором которой выступает Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (Медтех).

По словам директора спинального центра ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова Дмитрия Дзукаева, реализация проекта стала заслуженным результатом результат общей работы правительства Москвы, столичного департамента здравоохранения и Московского центра инновационных технологий в медицине и спинального центра ГКБ № 67.

«Благодаря такой всесторонней поддержке лучшие разработки столичных врачей проходят путь от идеи до воплощения в самые короткие сроки. Один из ключевых показателей нашей работы — срок возвращения пациента к привычному образу жизни, — подчеркнул руководитель центра. — Наша новая технология по данному показателю не имеет аналогов — пациенты, прошедшие операции с ее применением переходят к реабилитации уже на следующий день, а профессиональные спортсмены возвращаются в большой спорт через полтора-два месяца после выписки из стационара».

Отметим, что это медучреждение первым в практике московского здравоохранения получило статус референтного центра международной ассоциации ведущих медицинских учреждений, которые специализируются на хирургическом лечении позвоночника, «AO Spine». В составе единого операционного комплекса центра работают интегрированная эндоскопическая 3D-операционная Оko-3D, операционная на базе мобильного томографа Navi, а также роботизированные операционные Robo и Colibri.

Также в Московском спинальном центре занимаются разработкой и развитием новых методов и технологий в сфере нейрохирургии позвоночника. Так, в 2021 году на его базе организовали Междисциплинарный тренинг-центр инновационных хирургических технологий, который оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, полностью идентичным тому, которое применяется во врачебной практике. Здесь ведут работу по обучению и подготовке специалистов.