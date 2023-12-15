 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Город ,  
0 

Ракова сообщила о пятикратном увеличении числа операций на позвоночнике

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

За последние 25 лет число операций по поводу травм и заболеваний позвоночника в нейрохирургических стационарах столицы увеличилось в пять раз, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что при дегенеративных заболеваниях позвоночного столба количество хирургических вмешательств выросло в 6,8 раза, при травме позвоночника и спинного мозга — в 4,8 раза, при онкологических заболеваниях спинного мозга и позвоночника — в 2,8 раза, а при спондилитах — в 81 раз. При этом качество операций заметно выросло, так как повторное вмешательство врачей, связанное с последствиями вмешательств, снизилось десятикратно.

Вице-мэр выделила Московский спинальный центр нейрохирургии позвоночника городской больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова как одну из ведущих профильных клиник, в которой сегодня представлены лучшие мировые технологии. «Всего за десять лет работы врачи центра выполнили более 10 тыс. сложнейших высокотехнологичных операций. После них пациенты практически сразу могут вернуться к полноценному образу жизни, — подчеркнула Ракова. — Это стало возможным благодаря высокому профессионализму команды специалистов, чей уникальный опыт и знания востребованы как на родине, так и за рубежом».

В 2022 году на базе Центра была создана инновационная методика стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. В ее основе лежит уникальный способ фиксации динамических имплантатов, который позволяет исключить смещения и расширить диапазон их применения. Работа над проектом проходила в рамках грантовой программы мэра Москвы, оператором которой выступает Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (Медтех).

По словам директора спинального центра ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова Дмитрия Дзукаева, реализация проекта стала заслуженным результатом результат общей работы правительства Москвы, столичного департамента здравоохранения и Московского центра инновационных технологий в медицине и спинального центра ГКБ № 67.

«Благодаря такой всесторонней поддержке лучшие разработки столичных врачей проходят путь от идеи до воплощения в самые короткие сроки. Один из ключевых показателей нашей работы — срок возвращения пациента к привычному образу жизни, — подчеркнул руководитель центра. — Наша новая технология по данному показателю не имеет аналогов — пациенты, прошедшие операции с ее применением переходят к реабилитации уже на следующий день, а профессиональные спортсмены возвращаются в большой спорт через полтора-два месяца после выписки из стационара».

Отметим, что это медучреждение первым в практике московского здравоохранения получило статус референтного центра международной ассоциации ведущих медицинских учреждений, которые специализируются на хирургическом лечении позвоночника, «AO Spine». В составе единого операционного комплекса центра работают интегрированная эндоскопическая 3D-операционная Оko-3D, операционная на базе мобильного томографа Navi, а также роботизированные операционные Robo и Colibri.

Читайте на РБК Pro
Как стартапы подняли мировое восстание против Autodesk
«Серые» схемы карго из Китая: как обманывают заказчиков
Как ввозить в Россию товары из списка параллельного импорта: полный гайд
Золото торгуется вблизи максимумов. Акции каких золотодобытчиков выбрать

Также в Московском спинальном центре занимаются разработкой и развитием новых методов и технологий в сфере нейрохирургии позвоночника. Так, в 2021 году на его базе организовали Междисциплинарный тренинг-центр инновационных хирургических технологий, который оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, полностью идентичным тому, которое применяется во врачебной практике. Здесь ведут работу по обучению и подготовке специалистов.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
инновации в медицине хирург Москва Анастасия Ракова

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 14 дек, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 14 дек, 16:25
Украинская певица Лобода объяснила решение продолжать петь на русском Общество, 15:52
Найти подход: как идет строительство порта «Лавна» и ж/д-путей к нему Национальные проекты, 15:52
Как укрепить иммунитет — отвечает эпидемиолог из Германии Pro, 15:48
Лавров рассказал о тайных попытках Запада установить контакт с Россией Политика, 15:47
Ракова сообщила о пятикратном увеличении числа операций на позвоночнике Город, 15:46
Когда ИИ может навредить: самые частые ошибки Pro, 15:34
Путин пообещал построить скоростные магистрали до Луганска и Донецка Политика, 15:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Сеул выразил протест России и Китаю из-за пролета военных самолетов Политика, 15:28
Киргизия задумалась о введении английского права Политика, 15:22
Сборная России проведет матч с Сербией в случае согласия ФИФА и УЕФА Спорт, 15:21
Набиуллина сообщила о скором завершении цикла роста ставки Финансы, 15:21
В аэропорту Пулково скончался 71-летний мужчина Общество, 15:15
Трансфер аргентинского футболиста из «Оренбурга» в «Локомотив» сорвался Спорт, 15:12
В Красном море судно попало под ракетный удар и загорелось Политика, 15:11