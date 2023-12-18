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Ракова анонсировала полное переоснащение машин «скорой» до конца года

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти на постоянной основе обновляют оборудование для обеспечения высокого качества экстренной медицинской помощи. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, до конца года машины скорой помощи будут переоборудованы в соответствии с программой полного оснащения.

«С 2022 года мы закупили 700 аппаратов ИВЛ, более 1,6 тыс. электрокардиографов, более 1,2 тыс. дефибрилляторов-мониторов и другое оборудование — всего более 3,6 тыс. единиц на сумму свыше 2,5 млрд руб., — уточнила вице-мэр. — Все это оборудование будет установлено до конца года».

По ее словам, полное оснащение московской скорой помощи позволит машинам, которые и так являются настоящими клиниками на колесах, стать еще более технологичными. «Врачи смогут оказывать необходимую помощь прямо в машине, что повысит качество и скорость диагностики, а также эффективность медицинской помощи», — подчеркнула Ракова.

В настоящий момент оборудование общепрофильных машин скорой позволяет в подавляющем большинстве случаев оказать качественную медицинскую помощь. Для этого у каждой бригады есть дефибриллятор-монитор с функцией капнометрии, портативный компрессорный небулайзер (ингалятор), электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медицинская укладка, в которой находится около 100 лекарств и 50 медицинских изделий. Среди них — антитромботические, антибактериальные и гемостатические средства, кровезаменители и перфузионные растворы, препараты для лечения заболеваний сердца, анестетики, антигистаминные и многие другие лекарства.

Помимо общепрофильных в Москве работают специализированные бригады скорой помощи, в частности реанимационные, психиатрические, неврологические, кардиологические, нейрохирургические, инфекционные, педиатрические и многие другие. Они оснащены дополнительным оборудованием и лекарственными препаратами по своим профилям.

Кроме того, каждая бригада столичной скорой помощи оснащена специальным планшетом с комплексом программ, подключенным к ЕМИАС. Это позволяет при успешной идентификации пациента по ФИО и дате рождения уже по дороге на вызов получить данные о хронических заболеваниях, прошлых обращениях к врачу, диагнозах, а также о результатах проведенных ранее исследований. Цифровые планшеты доказали высокую эффективность в диагностике и лечении и активно используются медиками.

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Скорая помощь Москва Анастасия Ракова
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