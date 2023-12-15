На мясокомбинате в Черкизово открыли два новых корпуса

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На Пермской улице на востоке Москвы состоялось открытие двух новых производственных корпусов Черкизовского мясоперерабатывающего завода. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, подчеркнув важность проекта для развития промышленного потенциала города.

Расширение производства в рамках стратегического инвестиционного плана обусловило нужду предприятия в новых мощностях. Первое здание включает в себя современные производственные и сварочные цеха, складские помещения, бытовые блоки и административные офисы, также обеспечено место для отдыха работников. Второй корпус полностью предназначен для цеха сборки и увеличивает производственный потенциал завода.

Во время строительства был сделан особый акцент на создании благоприятных условий для труда персонала и экономии энергии. В новых корпусах, по словам Бочкарева, предусмотрено естественное освещение всех помещений, что не только сокращает потребление электроэнергии, но и создает более комфортные условия для работников. Стены новостроек выполнены из сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем, способствующим сохранению тепла и энергоэффективности объектов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что выполнение такого масштабного проекта даст внушительный толчок для развития завода. Благодаря сокращению расходов на логистику и ремонт, высвободившиеся средства будут направлены на дальнейшее улучшение производственных процессов и увеличение ассортимента продукции, производимой на предприятии.