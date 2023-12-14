Омский губернатор откликнулся на жалобу Путину о федеральной трассе

Омский губернатор после жалобы Путину на прямой линии связался с Хуснуллиным

Виталий Хоценко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Губернатор Омской области Виталий Хоценко после жалобы журналистки президенту Владимиру Путину на состояние федеральной трассы Тюмень — Новосибирск написал в своем телеграм-канале, что работа над расширением запущена.

Во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции журналистка ГТРК «Иртыш» из Омска пожаловалась главе государства, что протяженный участок трассы Тюмень — Новосибирск двухполосный и на дороге происходит большое количество аварий.

Путин пообещал рассмотреть возможность расширения, отметив, что это требует больших инвестиций. Президент уточнил, что этот вопрос передадут в ведение вице-премьеру Марату Хуснуллину.

[ РБК ] Трассу М-12 продлят до Тюмени

«[Президент] обозначил планы расширения федеральной дороги Тюмень — Новосибирск, которая возьмет в кольцо и город Омск. В этом направлении работаем с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», — написал Хоценко.

В пресс-службе правительства Омской области подтвердили, что речь идет об участке трассы М-12 Тюмень — Новосибирск. Пока же М-12 пролегает от Москвы до Казани, работы над проектом начались в 2021 году. Протяженность дороги более 800 км, завершить ее планировали до конца года.

В ноябре премьер Михаил Мишустин подписал постановление о продлении трассы М-12 до Тюмени. Хуснуллин не исключил, что ее могут продлить до Омска и Новосибирска при наличии необходимого для работ бюджета. Сейчас города соединяет дорога Р-254 «Иртыш».