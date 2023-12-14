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Ракова наградила лауреатов премии «Крылья аиста» для приемных семей

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Новости Москвы
Анастасия Ракова (в центре) на вручении премии &laquo;Крылья аиста&raquo;
Анастасия Ракова (в центре) на вручении премии «Крылья аиста» (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти стараются оказать максимальную поддержку приемным родителям, причем используют для этого все виды помощи: психологическую, материальную и юридическую. Чтобы получение этих услуг стало удобнее и быстрее, правительство Москвы подключает все городские ресурсы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на вручении ежегодной городской премия «Крылья аиста» за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Благодаря совместным усилиям более 94% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут в новых семьях. Это более 17 тыс. ребят, у которых снова есть дом, — подчеркнула заммэра. — Я искренне благодарю специалистов социальных служб, психологов и педагогов в школах приемных родителей, сотрудников опеки и центров семейного воспитания. И самую большую благодарность я хочу выразить усыновителям, опекунам и приемным родителям, которые дарят тепло, любовь и внимание детям с такой непростой долей».

Торжественная церемония состоялась в Красном зале Мэрии Москвы, его лауреатами в этом году стали семьи Елены и Саита Такташовых, Оксаны Цуриковой и Евгения Романова, Наталии Булатовой и Бижана Исниязова. Приемные семьи получили памятные статуэтки за авторством народного художника России Александра Рукавишникова, денежные премии в размере 1 млн руб., а также дипломы и нагрудные знаки.

Семья Такташовых воспитывает четырех приемных детей с ограниченными возможностями здоровья, имея при этом троих кровных детей. Воспитывать малышей с особенностями здоровья Елене помогает профессиональный опыт: за годы работы она узнала многое о таких ребятах, их потребностях и особенностях воспитания.

Оксана Цурикова и ее супруг Евгений Романов стали приемными родителями семь лет назад. У них четверо кровных и пятеро приемных детей. Оксана возглавляет актив приемных семей округа, делится своими знаниями с теми, кто только вступил на путь усыновления и опекунства.

У Наталии Булатовой и Бижана Исниязова двое кровных и семеро приемных детей.

Отметим, что премия «Крылья аиста» учреждена в 2014 году, а в 2018-м внесена в перечень городских премий Москвы. За десять лет существования премии ее лауреатами стали 27 семей, которые воспитывают детей, оставшихся без попечения родителей.

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