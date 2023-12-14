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Стартовали монолитные работы на двух тоннелях МСД за пределами МКАД

Сюжет
Новости Москвы
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Москве запущены монолитные работы по возведению двух ключевых тоннелей на участке Московского скоростного диаметра (МСД) между МКАД и трассой «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». Разработанная конструкция включает в себя прокладку тоннелей под Симферопольским шоссе и непосредственно под МКАД. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На данный момент первый тоннель, проходящий под МКАД и имеющий длину 102,5 м, готов примерно на 70%. На этом объекте строители завершили бетонирование уже двух стен из восьми. Также под Симферопольским шоссе, во втором тоннеле длиной 128,1 м, уже выполнено перекрытие.

Общая протяженность запланированной секции Московского скоростного диаметра достигает 11 км, из которых 3,6 км приходится на основной ход, а оставшиеся 7,4 км распределены на улично-дорожную сеть. Юрий Кравцов, гендиректор холдинга «Мосинжпроект» — генподрядчика проекта МСД, — рассказал также о строительстве четырех эстакад, трех объектов для очистки вод, моста через реку Битцу, реконструкции и возведении новых пешеходных переходов.

Этот участок МСД характеризуется большим количеством искусственных сооружений ввиду высокой плотности застройки и развитой инфраструктуры в данном районе. Строительство ведется с применением современных инженерных решений, позволяющих минимизировать влияние на существующую городскую инфраструктуру.

Московский скоростной диаметр, являющийся одним из самых значительных транспортных проектов в России, объединяет Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, протяженность МСД по итогу составит 68 км. Кроме того, именно МСД связывает внутри границ Москвы трассы М-11 и М-12, что обеспечивает непрерывное движение транзитного транспорта между Санкт-Петербургом и Поволжьем (а впоследствии и Зауральем).

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Теги
Московский скоростной диаметр Варшавское шоссе Москва дорожное строительство Андрей Бочкарев

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Выгодные ставки

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