Скрывшегося организатора хищения ₽153 млн у ФСБ и объявили в розыск
Подозреваемый в организации хищения 153 млн руб. у ФСБ России бенефициар «Муромского радиоприбора» Алексей Ковальчук скрылся от следствия и объявлен в международный розыск, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ковальчук 7 июня пересек на автомобиле российско-белорусскую границу, несмотря на подписку о невыезде. Следователи обратились в суд с просьбой объявить его в международный розыск, их ходатайство удовлетворили.
Дело о хищениях завели еще в 2019 году, его фигурантами сначала стали связист береговой охраны и офицер ФСБ. По версии следствия, они контролировали поставки устройств по госконтракту, которые должны были обеспечить связь при бедствии в зонах Северного Ледовитого океана.
Планшеты производил «Муромский радиоприбор», их поставляли через дилера «Радио-Навигатор». За всю партию ФСБ, по данным следствия, заплатила 153 млн руб., однако экспертиза показала, что спецслужба вместо уникальных установок получила устройства, произведенные Samsung и Japan Radio Company, которые разместили в корпусах с логотипом муромского завода. ТАСС уточнил, что большая часть документации, которая относилась к поставкам этой техники, была уничтожена.
Осенью 2023 года арестовали связиста департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ, капитана 1-го ранга Дмитрия Кафтанова, который принял партию приборов, и главу военного представительства службы, который должен был оценить качество товара.
Тогда же задержали и допросили гендиректора «Муромского радиоприбора» Святослава Денисова и московского представителя «Радио-Навигатор». Они признали вину и дали показания против остальных фигурантов дела — двух бенифициаров завода — Максима Нечаева и Алексея Ковальчука. Первого задержали в Москве, его отправили в СИЗО, где он признал вину. После этого, пишет ТАСС, его перевели под домашний арест.
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