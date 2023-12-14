Заммэра Ефимов рассказал об изменениях в программе мест приложения труда
Столичные власти внесли коррективы в программу, направленную на стимулирование создания мест приложения труда (МПТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Теперь застройщики при проектировании промышленных и производственных объектов могут включать в общую их площадь также площади складов, если этот показатель не превышает 25% от заявленной площади объекта.
Также согласованы нововведения в части требований к банковской гарантии. В случае поэтапной сдачи объектов сумма гарантии будет уменьшаться пропорционально части льготы, рассчитываемой из общей площади зданий. По мнению городских властей, это позволит сделать условия программы более гибкими и выгодными для участников рынка.
Программа обеспечения создания рабочих мест, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже поспособствовала трудоустройству порядка 120 тыс. жителей столицы. В рамках обновленной редакции программы учитывается также возможность реконструкции зданий с сохранением объектов культурного наследия, что является новым направлением в поддержке инвесторов.
За четырехлетний срок существования данной программы были затронуты все районы Москвы, а общий объем строительства оценивается в 3 млн кв. м недвижимости, включая новые промышленные зоны, логистические объекты, офисные и торговые центры, а также учреждения культуры и спорта. В общей сложности в развитие города и создание новых рабочих мест планируется привлечь около 1 трлн руб. инвестиций.
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