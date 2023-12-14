Ракова сообщила о полном обновлении реанимаций в детских больницах Москвы

Анастасия Ракова (в центре) (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти за последние два года закупили почти 1,5 тыс. единиц современного оборудования во все отделения реанимации и интенсивной терапии московских детских больниц на сумму более 2,2 млрд руб. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в закупку вошло более 120 дефибрилляторов-мониторов, свыше 120 наркозно-дыхательных аппаратов, свыше 250 инкубаторов для новорожденных, а также более 300 аппаратов ИВЛ и более 600 мониторов жизненно важных показателей пациента.

«Оказание реанимационной помощи — это ключевое направление в каждом стационаре, которое напрямую влияет на качество лечения пациентов в критическом состоянии или нуждающихся в интенсивной терапии, — подчеркнула вице-мэр. — Порядка 14 тыс. детей лечат ежегодно в отделениях реанимации и интенсивной терапии московских детских больниц. Сегодня все отделения оснащены новым высокотехнологичным оборудованием для спасения пациентов по единому стандарту».

Заммэра Ракова добавила, что современные методики в анестезиолого-реанимационных отделениях московских детских больниц, мониторинг и новые технологии хирургических вмешательств также позволяют увеличить объем плановых хирургических операций. По информации вице-мэра, за шесть лет число анестезий в детских многопрофильных стационарах увеличилось в полтора раза — с 75 тыс. в 2016 году до 111 тыс. по итогам прошлого года. Разумеется, в указанный период выросло и количество анестезиологических пособий, которые применяются в плановом порядке, с 48 тыс. до 80 тыс.

«При этом проводятся операции в основном малоинвазивными способами», — уточнила Ракова. По ее словам, безопасное проведение различных манипуляций, в том числе под наркозом, постоянный онлайн-мониторинг жизненно важных показателей, своевременное и качественное оказание медицинской помощи — важнейшие принципы работы детских многопрофильных стационаров.

Сейчас в Москве реализуют комплексный подход к оснащению оборудованием по разным профилям медицинской помощи. В основе подхода — обеспечение новейшей высокоточной техникой всех медицинских организаций. Например, сейчас на одном многофункциональном аппарате ИВЛ можно применять все существующие инвазивные и неинвазивные методики респираторной терапии. Это сокращает время на замену аппарата, его контура и другие манипуляции, кроме того, неинвазивная ИВЛ позволяет пациенту быстрее вернуться к привычному образу жизни.

По оценкам главврача ДГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского Ивана Афукова, ИВЛ требуется примерно для 30% пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии. В свою очередь, из 14 тыс. детей, поступающих ежегодно в эти отделения, около 25% попадают туда напрямую, минуя приемное отделение, в связи с их состоянием. И столичная программа модернизации оборудования позволяет проводить все восстановительные процедуры максимально эффективно и гибко. «В зависимости от заболевания и тяжести состояния пациента врач анестезиолог-реаниматолог может на одном аппарате ИВЛ выбрать метод проведения ИВЛ (инвазивный, неинвазивный), режим вентиляции, а также метод высокопоточной или низкопоточной оксигенотерапии», — рассказал Афуков.