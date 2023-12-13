В рамках возведения БКЛ восстановлены 16 декоративных панно времен СССР

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В Москве в ходе реконструкции станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро — «Каховской», «Варшавской» и «Каширской» — были восстановлены уникальные декоративные элементы. Всего отреставрировано около 16 панно, которые являются значимыми арт-объектами, позволяющими окунуться в историческую атмосферу времен их создания в 1969 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

По словам вице-мэра, сохранение культурного наследия столицы является ключевым принципом работы при строительстве метрополитена. Посетители метро сегодня могут насладиться уникальностью станций, где исторические элементы органично дополняют современный дизайн. «Все 16 панно из листового алюминиевого сплава являются яркими художественными свидетельствами своей эпохи», — добавил Бочкарев

Юрий Кравцов, генеральный директор холдинга «Мосинжпроект», пояснил, что речь идет о панно-барельефах, посвященных Гражданской войне, на «Каховской», пейзажах Варшавы на станции «Варшавская» и тематических композициях «Жизнь страны» на «Каширской».

БКЛ — крупнейший проект в истории российского метростроения — была торжественно замкнута в марте 2023 года. Теперь в ее составе функционируют 31 станция, из которых 28 возведены с нуля, а три претерпели полную реконструкцию — это и есть остановки бывшей Каховской линии, проложенной в конце 1960-х годов как часть Замоскворецкой ветки.