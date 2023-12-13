Ракова рассказала о 1,5 тыс. партнерских мероприятий в колледжах Москвы

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

За три с небольшим месяца с начала 2023/2024 учебного года московские учреждения среднего профессионального образования (СПО) провели уже 1,5 тыс. мероприятий с представителями более чем 2 тыс. компаний-партнеров — потенциальных работодателей будущих выпускников колледжей. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы активно сотрудничаем с работодателями: актуализируем образовательные программы, делая акцент на практическую подготовку, вместе пересматриваем технологическую и материально-техническую базу, — добавила вице-мэр Ракова. — Только за этот год у нас появилось более 200 новых предприятий-партнеров, среди которых крупные промышленные предприятия, кондитерские и гастрономические холдинги, строительные компании, отели, крупные игроки на рынке ИТ». Партнерские мероприятия как раз отвечают задаче донастройки образовательных и практических программ учреждений СПО под нужды отраслей и конкретных предприятий.

Перед началом нынешнего учебного года, в августе 2023-го, столичное правительство объявило о планах трансформации среднего профессионального образования в городе. Ключевые составляющие реформы — увеличение доли практических занятий до 70% от всего времени обучения; создание новой и обновление существующей материально-технической базы колледжей; более тесное взаимодействие с компаниями — потенциальными работодателями будущих выпускников.

Ряд учебных заведений за эти несколько месяцев провели уже десятки подобных мероприятий с партнерами из бизнес-сферы. Так, в Московском государственном образовательном комплексе (МГОК) свыше 600 учеников посетили 40 подобных встреч, в частности практические занятия по созданию и управлению роботами-пожарными. А в Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 среди 35 мероприятий прошла крупная практическая конференция «Современное монолитное строительство», в рамках которой сотрудники холдинга «Мосинжпроект» соревновались в профессиональном мастерстве.