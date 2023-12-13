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Ракова заявила о снабжении сенсорами и датчиками 5 тыс. детей с диабетом

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В 2022 году по решению мэра Москвы была расширена программа поддержки детей с диабетом первого типа. В результате за 2023 год в Москве удалось обеспечить сенсорами и датчиками для непрерывного мониторинга глюкозы почти 5 тыс. горожан младше 18 лет с таким заболеванием. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в общей сложности нуждающиеся в круглосуточном мониторинге глюкозы московские дети и подростки получили более 85 тыс. специальных медизделий.

«В 2023 году мы закупили более 116 тыс. сенсоров и датчиков для непрерывного отслеживания уровня глюкозы, — уточнила вице-мэр. — Сегодня почти 5 тыс. детей и подростков младше 18 лет бесплатно получили специальные медизделия на общую сумму более 458 млн руб. Они нужны для безболезненного круглосуточного мониторинга глюкозы».

Как сообщила Анастасия Ракова, датчик системы мониторинга легко устанавливается и работает с помощью подкожных сенсоров. «Таким образом больше не нужно в течение дня и даже ночи множество раз прокалывать палец для измерения уровня глюкозы. Тем самым проверка становится более комфортной для детей и их родителей», — подчеркнула заммэра.

По ее мнению, новые медизделия упростят жизнь юных пациентов. Благодаря им родители и специалисты смогут оперативно отслеживать изменения уровня глюкозы, в более сжатые сроки принимать решения, не допускать ухудшения состояния ребенка и тем более критических для здоровья последствий. Такие сенсоры и датчики можно получить, обратившись к врачу-эндокринологу в поликлинике, где наблюдается ребенок, а сами бесплатные сенсоры и датчики забрать в аптеках департамента здравоохранения.

Анастасия Ракова также добавила, что в 2024 году бюджет на обеспечение юных москвичей сенсорами и датчиками для непрерывного мониторинга глюкозы будет увеличен.

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Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

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