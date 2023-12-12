Видео поздравления космонавтов с орбиты с Днем Конституции России

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Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили россиян с Днем Конституции с борта международной космической станции. Видео их поздравления опубликовал «Роскосмос».

Кононенко в поздравлении заявил, что они поздравляют россиян «от всего сердца». Он добавил, что «следование конституционным принципам и нормам лежит в основе успешного развития России».

Конституция России была принята после референдума в 1993 году. Он прошел 12 декабря. С 1994 года этот день объявлен государственным праздником.