Видео поздравления космонавтов с орбиты с Днем Конституции России
Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили россиян с Днем Конституции с борта международной космической станции. Видео их поздравления опубликовал «Роскосмос».
Кононенко в поздравлении заявил, что они поздравляют россиян «от всего сердца». Он добавил, что «следование конституционным принципам и нормам лежит в основе успешного развития России».
Конституция России была принята после референдума в 1993 году. Он прошел 12 декабря. С 1994 года этот день объявлен государственным праздником.
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