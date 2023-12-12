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Как выглядит яма с кипятком в Ивановской области, куда упали дети

Появились кадры с ямой с кипятком в Ивановской области, куда упали школьники

Как выглядит яма с кипятком в Ивановской области, куда упали дети
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Появились кадры из города Южа в Ивановской области, где провалился тротуар, после чего школьники упали в яму с кипятком и получили ожоги. Губернатор Станислав Воскресенский поручил оказать им всю необходимую помощь.

На кадрах видно, что яма образовалась около люка. По поручению главы региона на место выехал заместитель правительства региона Александр Шаботинский. После падения в яму четыре ребенка получили ожоги, им оказывают медицинскую помощь, угрозы жизни нет. Детей госпитализируют в ожоговый центр Областной детской клинической больницы.

По информации телеграм-канала Mash, пострадавшим от девяти до 16 лет, у них термические ожоги разной степени тяжести. 13-летний мальчик, по данным канала, пострадал сильнее всего — у него обожжено 25% тела.

Сотрудники Следственного комитета по Ивановской области также провели осмотр места происшествия.

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Теги
Ивановская область Станислав Воскресенский ожоги школьники

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