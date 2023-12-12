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Военная операция на Украине ,  
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Средства ПВО сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью уничтожили украинскую ракету «Точка-У»
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Военная операция на Украине

Украинские военные попытались атаковать объекты на территории России с помощью тактической ракеты «Точка-У», ее сбили. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью», — говорится в сообщении. Согласно данным Минобороны, «Точка-У» сбили примерно в 05:00 мск.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила «одну воздушную цель» над селом Бессоновка в Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Точка-У» — ракета одноименного советского тактического комплекса, разработанного Коломенским конструкторским бюро машиностроения. Максимальная дальность стрельбы — 70 км.

 

Теги
Минобороны Белгородская область ракета ПВО «Точка-У»
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