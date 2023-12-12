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Ракова сообщила о старте пробных ЕГЭ в школах Москвы

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти решили продолжить получивший одобрение старшеклассников и их родителей уникальный формат обучения с акцентом на подготовку к ЕГЭ. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В этом году количество школ — участников программы подготовки к ЕГЭ увеличилось более чем на 10% и теперь составляет 450. В общей сложности участие в проекте примут более 55 тыс. выпускников.

По словам вице-мэра, новый подход в подготовке к единым госэкзаменам позволяет снизить нагрузку на учеников. В частности, у 11-классников в начале второго полугодия завершается прохождение программы по части предметов, изучаемых на базовом уровне, кроме математики, истории, обществознания и физической культуры. А в учебное расписание включаются практикумы по подготовке к ЕГЭ по выбранным для сдачи предметам.

«Практикумы занимают не менее 40% учебного времени. Результаты первого года показали, что в разы сократилось число выпускников с низкими баллами, а стобалльников стало значительно больше, — подчеркнула Ракова. — Мы надеемся, что результаты этого года станут еще лучше».

Заммэра отметила, что в декабре начались пробные экзамены — единые городские контрольные работы в формате ЕГЭ по школьным предметам, которые дети выбирают для сдачи. Это позволит выпускникам не только ознакомиться с особенностями проведения экзаменов, но и оценить свою готовность, выявить пробелы в знаниях и понять, на какие темы нужно обратить особое внимание на практикумах в школах. Материалы на пробных работах идентичны тем, что будут на реальных ЕГЭ.

Вице-мэр также обратила внимание на еще одно новшество: школьников разделят на три группы подготовки, исходя из результатов единых городских контрольных работ, результатов учебы в старших классах и их собственных притязаний. Год назад выпускников распределяли на две группы.

Напомним, что изучение непрофильных предметов (кроме математики, литературы, истории, обществознания и физической культуры) старшеклассники завершат в первом полугодии учебного года.

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Теги
ЕГЭ Москва Анастасия Ракова подготовка к ЕГЭ

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

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по ипотеке

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