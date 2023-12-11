Мэрия назвала сроки окончания редевелопмента территории завода «Метромаш»

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Реорганизация территории бывших фабричных цехов завода «Метромаш» завершится в 2026 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, на указанной территории в столичном районе Метрогородок в настоящий момент строят четыре жилых корпуса общей площадью около 175 тыс. кв. м, а также образовательный кластер со школой на 425 учащихся и детским садом на 200 мест.

Бочкарев уточнил, что сейчас уже построены и переданы под заселение две очереди. Кроме того, в одном из корпусов открыт детский сад на 150 мест. «Помимо этого на территории бывшей промзоны появятся объекты коммерческой инфраструктуры и офисные здания, — подчеркнул вице-мэр. — Также будут проложены новые автомобильные дороги».

В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что редевелопмент бывших промышленных территорий в Москве предполагает создание необходимой социальной инфраструктуры и коммерческих объектов одновременно с жильем.

«На месте бывших фабрик и заводов должна появляться принципиально новая, комфортная городская среда, — сообщила глава комитета. — Для полноценного и качественного преобразования заброшенных сегодня территорий нужен баланс различных видов и типов застройки, который подбирается для каждого участка индивидуально».

Отметим, что для реорганизации территории завода «Метромаш», которую проводит компания AFI Development, столичные власти внесли изменения в правила землепользования и застройки. Градостроительную документацию утверждали уже после этой корректировки.