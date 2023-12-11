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Мэрия назвала сроки окончания редевелопмента территории завода «Метромаш»

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Новости Москвы
Фото: mka.mos.ru
Фото: mka.mos.ru

Реорганизация территории бывших фабричных цехов завода «Метромаш» завершится в 2026 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, на указанной территории в столичном районе Метрогородок в настоящий момент строят четыре жилых корпуса общей площадью около 175 тыс. кв. м, а также образовательный кластер со школой на 425 учащихся и детским садом на 200 мест.

Бочкарев уточнил, что сейчас уже построены и переданы под заселение две очереди. Кроме того, в одном из корпусов открыт детский сад на 150 мест. «Помимо этого на территории бывшей промзоны появятся объекты коммерческой инфраструктуры и офисные здания, — подчеркнул вице-мэр. — Также будут проложены новые автомобильные дороги».

В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что редевелопмент бывших промышленных территорий в Москве предполагает создание необходимой социальной инфраструктуры и коммерческих объектов одновременно с жильем.

«На месте бывших фабрик и заводов должна появляться принципиально новая, комфортная городская среда, — сообщила глава комитета. — Для полноценного и качественного преобразования заброшенных сегодня территорий нужен баланс различных видов и типов застройки, который подбирается для каждого участка индивидуально».

Отметим, что для реорганизации территории завода «Метромаш», которую проводит компания AFI Development, столичные власти внесли изменения в правила землепользования и застройки. Градостроительную документацию утверждали уже после этой корректировки.

Теги
Москва редевелопмент промзоны Андрей Бочкарев

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

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