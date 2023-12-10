 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

В Саратове 28 тыс. человек остались без тепла из-за аварии

Прокуратура: в Саратове около 140 домов остались без отопления из-за аварии
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области

В Ленинском районе Саратова произошла авария на тепловых сетях, в результате которой без отопления остались более 140 жилых многоквартирных домов и семь объектов социальной сферы. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области в своем телеграм-канале.

В пресс-службе ведомства сказали «РИА Новости», что в зоне отключения отопления проживают около 28 тыс. человек.

По данным прокуратуры, на улице Куприянова в Саратове произошел прорыв трубопровода. Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия аварии и подключают дома ко временному теплоснабжению. В работах задействованы более 30 человек и десять единиц техники.

Прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехали первый заместитель прокурора Саратова Виталий Марцинкевич и заместитель прокурора Ленинского района города Артур Амбарцумян.

Как одеваться, чтобы не мерзнуть на улице. 5 полезных советов
Life
Фото:Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил городской администрации создать оперативный штаб и оказывать необходимую помощь местным жителям, сообщило региональное правительство в своем телеграм-канале. «Подачу тепла необходимо восстановить в максимально возможные сжатые сроки. Все работы должны быть организованы в круглосуточном режиме», — подчеркнул Бусаргин.

Саратовское управление МЧС накануне предупредило, что в регионе с 8 по 12 декабря ожидается аномально холодная погода — среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на девять и более градусов. Согласно данным Гидрометцентра, температура в Саратове уже опустилась до минус 12,4 градуса. Днем 10 декабря в городе ожидается температура в минус 11 градусов.

Читайте на РБК Pro
Детектор выгоревших: что делать, если сотрудники теряют мотивацию
«Серые» схемы карго из Китая: как обманывают заказчиков
Нет смысла месяцами делать суперпродукт: 6 правил основателя «Вкусвилл»
Люди хотят iPhone, но не могут себе его позволить. Как на этом заработать
Теги
Саратов прокуратура отопление теплоснабжение теплоавария Роман Бусаргин

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
МЧС посоветовало не оголяться из-за аномальных морозов в Москве
Общество
В Смоленске без отопления осталась 31 тыс. человек
Общество
Жителям Казахстана пришли сообщения о морозах до 380 градусов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Цифровые решения для эффективного бизнеса. Конструктор РБК и МТС, 14:43
Шунин превзошел достижение Яшина в московском «Динамо» Спорт, 14:39
Georgian Airways запустила рейсы между Тбилиси и Петербургом Общество, 14:35
Наиболее интересные научные инициативы российских ученых РБК и Росатом, 14:29
Путин объяснил, почему у Украины нет будущего Политика, 14:24
Агент Миранчука анонсировал переход игрока в другой клуб Европы Спорт, 14:23
В Саратове 28 тыс. человек остались без тепла из-за аварии Общество, 14:08
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 14:06
В Британии составили «макаронный заговор» для возвращения Джонсона Политика, 14:01
Во Франции сообщили, что ПСЖ и «Реал» договорились о трансфере Мбаппе Спорт, 13:45
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 13:43
Телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали с пневмонией в Минске Общество, 13:37
Украинский «Шахтер» решил найти финансовую поддержку в Саудовской Аравии Спорт, 13:30
МВД раскрыло личность погибшего при взрыве под Рязанью силовика Общество, 13:21