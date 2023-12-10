Прокуратура: в Саратове около 140 домов остались без отопления из-за аварии

В Саратове 28 тыс. человек остались без тепла из-за аварии

Фото: Прокуратура Саратовской области

В Ленинском районе Саратова произошла авария на тепловых сетях, в результате которой без отопления остались более 140 жилых многоквартирных домов и семь объектов социальной сферы. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области в своем телеграм-канале.

В пресс-службе ведомства сказали «РИА Новости», что в зоне отключения отопления проживают около 28 тыс. человек.

По данным прокуратуры, на улице Куприянова в Саратове произошел прорыв трубопровода. Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия аварии и подключают дома ко временному теплоснабжению. В работах задействованы более 30 человек и десять единиц техники.

Прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехали первый заместитель прокурора Саратова Виталий Марцинкевич и заместитель прокурора Ленинского района города Артур Амбарцумян.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил городской администрации создать оперативный штаб и оказывать необходимую помощь местным жителям, сообщило региональное правительство в своем телеграм-канале. «Подачу тепла необходимо восстановить в максимально возможные сжатые сроки. Все работы должны быть организованы в круглосуточном режиме», — подчеркнул Бусаргин.

Саратовское управление МЧС накануне предупредило, что в регионе с 8 по 12 декабря ожидается аномально холодная погода — среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на девять и более градусов. Согласно данным Гидрометцентра, температура в Саратове уже опустилась до минус 12,4 градуса. Днем 10 декабря в городе ожидается температура в минус 11 градусов.