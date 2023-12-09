В Китае нашли рисовое поле возрастом 5500 лет

Археологи обнаружили древнее рисовое поле возрастом 5300-5500 лет в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщило агентство «Синьхуа».

Поле обнаружили в ходе раскопок на территории города Нинбо. Специалисты нашли канаву для орошения, остатки риса и дренаж, а также тропу, которая, вероятно, соединяла поле с поселением. Общая площадь раскопок составила 1000 кв. м. Реликвий на поле не нашли.

По мнению ученых, находка позволит узнать больше о системе рисовых полей прошлого, а также послужит важным материалом для изучения рисоводства в этом районе.

8 декабря археологи-любители нашли затерянный дворец Колливестон, принадлежащего династии Тюдоров, в саду в графстве Нортгемптоншир. Владельцем замка была мать короля Англии Генриха VII Тюдора леди Маргарет Бофорт. К середине XVII века дворец обветшал и пришел в упадок, а свидетельств о его существовании практически не сохранилось.