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Общество ,  
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В Китае нашли рисовое поле возрастом 5500 лет

Рисовое поле возрастом 5500 лет нашли в восточной провинции Китая

Археологи обнаружили древнее рисовое поле возрастом 5300-5500 лет в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщило агентство «Синьхуа».

Поле обнаружили в ходе раскопок на территории города Нинбо. Специалисты нашли канаву для орошения, остатки риса и дренаж, а также тропу, которая, вероятно, соединяла поле с поселением. Общая площадь раскопок составила 1000 кв. м. Реликвий на поле не нашли.

По мнению ученых, находка позволит узнать больше о системе рисовых полей прошлого, а также послужит важным материалом для изучения рисоводства в этом районе.

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Теги
археология Китай рисоводы

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