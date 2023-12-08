В Лос-Анджелесе ограбили дом Киану Ривза

Киану Ривз (Фото: Steve Vas / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Лос-Анджелесе грабители ворвались в дом Киану Ривза и похитили огнестрельное оружие, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В среду около 19:00 (6:00 четверга по московскому времени) в полицию поступил анонимный звонок. Звонивший сказал, что, возможно, кто-то проник на участок Ривза. Полицейские, прибывшие на место происшествия, осмотрели территорию, однако никого не обнаружили. Спустя примерно шесть часов в доме сработала сигнализация. На этот раз при просмотре видео с камер наблюдения сотрудники полиции заметили несколько мужчин в балаклавах. На записи они разбивают окно и проникают таким образом в дом.

Следователи изучают записи, снятые камерами в доме Ривза и в прилегающем районе. Также выясняется, не был ли первый звонок в полицию сделан человеком, причастным к подготовке ограбления.

В 2014 году в дом актера уже проникали посторонние. Тогда Ривз услышал шум, доносящийся из библиотеки. Зайдя в комнату, он обнаружил там сидящую на стуле женщину и вызвал полицию. Женщину не арестовали, но доставили в медучреждение, поскольку она «вела себя беспорядочно».

Киану Ривз — американский актер, исполнивший главные роли в кинофраншизах «Матрица» и «Джон Уик», также известный по фильмам «Скорость», «47 ронинов» и «Короли улиц».