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Политика ,  
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FT узнала об отказе принца СА поехать в Лондон перед встречей с Путиным

FT: наследный принц бен Сальман отложил визит в Лондон ради встречи с Путиным
Владимир Путин и&nbsp;Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters)

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отложил визит в Великобританию незадолго до того, как принял президента России Владимира Путина, сообщила газета Financial Times со ссылкой на британских чиновников.

По информации издания, Лондон и Эр-Рияд работали над организацией поездки саудовского принца в течение нескольких месяцев, в качестве возможной даты рассматривалось 3 декабря. Тем не менее на прошлой неделе предварительный план визита был отложен.

Британские официальные лица негативно восприняли задержку приезда Мухаммеда бен Сальмана в страну. Так, депутаты парламента от партии тори выразили мнение, что «близость отсрочки поездки наследного принца в Лондон и визита Путина ставит под сомнение прочность отношений Великобритании с Саудовской Аравией». Сэр Иан Дункан Смит, возглавлявший Консервативную партию в 2001–2003 годах, заявил, что решение саудовской стороны — это «оскорбление».

Другой британский парламентарий — Роберт Кортс сказал, что перенос визита саудовского принца «вызывает беспокойство, поскольку свидетельствует о провале Великобритании перед лицом скоординированного дипломатического наступления Путина».

Саудовские официальные лица отвергли обвинения принца в отсрочке поездки в Лондон ради приема президента России, объяснив ее «проблемами с графиком». Посол Саудовской Аравии в Великобритании принц Халид бен Бандар отметил, что «любой человек, знакомый с отношениями Великобритании и Саудовской Аравии, понимает, что предположения о том, что Лондон мог быть обманут, абсурдны».

В июле премьер-министр Великобритании Риши Сунак пригласил Мухаммеда бен Сальмана посетить страну осенью, первоначально предполагалось, что поездка состоится в октябре или ноябре.

Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию с рабочим визитом 6 декабря, там он встретился с наследным принцем страны. В ходе переговоров Мухаммед бен Сальман назвал российского президента «особенным гостем», а Путин рассказал, что ждал саудовского лидера в Москве, однако «обстоятельства внесли коррективы в эти планы».

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Мухаммед бен Сальман Саудовская Аравия Великобритания Владимир Путин
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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