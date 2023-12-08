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Город ,  
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Ракова сообщила об открытии еще трех молочных кухонь после ремонта

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В рамках столичной программы обновления молочно-раздаточных пунктов для беременных и кормящих матерей после ремонта открыто еще три таких точки в разных районах города — Крылатское, Фили-Давыдково и Южное Медведково. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. С учетом этих трех объектов всего за время действия программы отремонтированы уже 71 молочно-раздаточный пункт, из них 48 — с начала 2023 года.

«Забота о семьях находится среди безусловных приоритетов города. В числе направлений работы — обновление молочно-раздаточных пунктов, где беременные женщины и родители маленьких горожан получают свежую и качественную молочную продукцию, — рассказала вице-мэр Ракова. — Мы не просто ремонтируем помещения и обновляем оборудование, но также внедряем современные методы организации пространства, единую систему навигации».

На данный момент в столице открыты уже более 200 пунктов выдачи бесплатных продуктов питания — эта мера касается беременных женщин, кормящих матерей в первые полгода после родов, всех детей до трех лет, детей из многодетных семей в возрасте до семи лет, детей с хроническими заболеваниями младше 15 лет, а также детей-инвалидов. Для женщин предусмотрены витаминизированные соки и молоко, для детей — молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, творог и так далее.

На льготы могут претендовать только жители с постоянной регистрацией в Москве, прикрепленные к городской поликлинике. Москвичи могут самостоятельно оформить заказ на питание на сайте столичной мэрии — для этого потребуется оформить разрешение врача. Подача заявки онлайн помогает гражданам экономить силы и время, чтобы не обращаться каждый раз в поликлинику за бумажным разрешением, отмечает руководитель распределительного центра ГАУ «Гормедтехника» Олег Чечков.

«Быстрее происходит и сама выдача продуктовых наборов. Благодаря развитию цифровых инструментов сотрудникам молочно-раздаточных пунктов больше не нужно заполнять журналы выдачи вручную — достаточно отсканировать QR-код, который предъявляет посетитель», — добавил Чечков.

Теги
декретный отпуск соцподдержка Москва молочная продукция Анастасия Ракова

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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