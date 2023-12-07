Ефимов сообщил о 220 компаниях — участницах «Производительности труда»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

За неполные два года реализации в Москве национального проекта «Производительность труда» его участниками стали уже 220 столичных предприятий. В планах теперь удвоить это число до 441 компании к концу следующего года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Дня производительности труда и наставничества.

Речь идет о компаниях, которые подписывают с городскими властями соглашения об адресной поддержке в рамках нацпроекта. По словам Ефимова, совокупная годовая выручка 220 предприятий-участников превышает 1 трлн руб. Половина из этих компаний успешно прошли все этапы поддержки по нацпроекту, что привело к росту производительности труда у них в среднем на 40%.

Национальный проект «Производительность труда» призван повысить эффективность и снизить издержки российских компаний путем внедрения принципов бережливого производства и других управленческих инструментов. Реализуется это через экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК) и региональных центров.

В Москве функцию регионального центра компетенций выполняет АНО «Мосстратегия», структурно входящая в департамент экономической политики города. Эксперты центра анализируют в компаниях-участницах рабочие процессы, находят уязвимости и предлагают решения, способствующие росту выручки предприятия.