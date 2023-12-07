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Прямая линия Путина ,  
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В Кремле прокомментировали просьбу пенсионерки к Путину удочерить ее

Песков: в Кремле не знают о просьбе россиянки к Путину удочерить ее из-за долгов
Сюжет
Прямая линия Путина
Фото: Кирилл Зыков / ТАСС
Фото: Кирилл Зыков / ТАСС

Властям неизвестно о просьбе пенсионерки к президенту Владимиру Путину удочерить ее, граждане часто оформляют обращения на имя главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нам ничего неизвестно об этом обращении», — добавил Песков. Он подчеркнул, что существуют известные способы оформления обращения на имя президента и формат прямой линии с Путиным, которая в этом году пройдет 14 декабря.

Ранее 83-летняя Сусанна Тапалцян, основательница кафе «Парос» в Москве, обратилась в суд с просьбой обязать президента удочерить ее. Пенсионерка надеется, что это поможет вернуть помещение, где ранее располагалось кафе, которое забрали из-за долгов. Предпринимательница считает: «в текущей действительности, чтобы закон работал, надо быть родственником влиятельного человека», рассказала ее дочь Лусине Маргарян.

«Вы знаете, как показывает практика, <...> действительно многие граждане предпочитают сразу обращаться, непосредственно выходить на президента. И когда пытаешься спросить, а вы обращались к местным властям, муниципальным властям, региональным властям, граждане действительно отвечают, что нет», — сказал Песков. Он подчеркнул, что в некоторых случаях граждане не могут «достучаться», тогда обращение к президенту «закономерно».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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