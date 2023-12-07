В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
Глава Одесской ОВА Кипер: повреждены объекты портовой инфраструктуры
В Одесской области повреждены объекты инфраструктуры в порту, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.
«Повреждены складское помещение, элеватор и грузовики», — написал он в телеграм-канале, добавив, что после произошел пожар, его оперативно потушили. По сообщениям Кипера, тревога в регионе длилась около двух часов.
В Измаильском районе Одесской области расположен один из крупнейших на Украине торговых портов. Комплекс порта представлен портальным кранами, бункеровочной базой, а также одноколейной железной дорогой и многочисленными хранилищами и складами.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.