В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

Фото: Google Maps

В Одесской области повреждены объекты инфраструктуры в порту, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

«Повреждены складское помещение, элеватор и грузовики», — написал он в телеграм-канале, добавив, что после произошел пожар, его оперативно потушили. По сообщениям Кипера, тревога в регионе длилась около двух часов.

В Измаильском районе Одесской области расположен один из крупнейших на Украине торговых портов. Комплекс порта представлен портальным кранами, бункеровочной базой, а также одноколейной железной дорогой и многочисленными хранилищами и складами.