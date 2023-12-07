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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

Глава Одесской ОВА Кипер: повреждены объекты портовой инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Одесской области повреждены объекты инфраструктуры в порту, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

«Повреждены складское помещение, элеватор и грузовики», — написал он в телеграм-канале, добавив, что после произошел пожар, его оперативно потушили. По сообщениям Кипера, тревога в регионе длилась около двух часов.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

В Измаильском районе Одесской области расположен один из крупнейших на Украине торговых портов. Комплекс порта представлен портальным кранами, бункеровочной базой, а также одноколейной железной дорогой и многочисленными хранилищами и складами.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Одесская область Одесса порт
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