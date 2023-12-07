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Умер князь Лихтенштейна Константин

Князь Лихтенштейна Константин скоропостижно скончался в 51 год
Принц Лихтенштейна Константин
Принц Лихтенштейна Константин (Фото: Peter Kubelka / Liechtenstein Group)

Князь Лихтенштейна Константин «скоропостижно скончался» на 52-м году жизни, сообщила пресс-служба монаршей семьи. Он был седьмым в очереди на престол.

«Его высочество князь Константин фон унд цу Лихтенштейн скоропостижно скончался 5 декабря 2023 года», — говорится в публикации. Он был младшим сыном правящего князь Лихтенштейна Ханса-Адама II.

У принца Константина остались жена и трое детей: 20-летний князь Мориц, 18-летняя княгиня Джина и 15-летний князь Бенедикт, уточнил Royal Central.

Князь Лихтенштейна Константин родился в 1972 году в Швейцарии, в 1977 году он получил степень магистра права в Зальцбурском университете. В 2012 году князь Константин возглавил семейный Фонд принца Лихтейнштейна в качестве генерального директора и председателя совета директоров, а с 2020 года возглавлял Liechtenstein Group.

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