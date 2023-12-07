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Технологии и медиа ,  
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США приостановили полеты на Osprey после падения конвертоплан в Японии

США остановили полеты на конвертопланах Osprey после падения одного из них

Военно-воздушные силы США приостановили использование конвертопланов Osprey после крушения одного из них в Японии. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на главу командования специальных операций ВВС генерал-лейтенанта Тони Бауэрнфейда.

Предварительные результаты расследования показали, что причиной аварии стала «неисправность материальной части». Точную причину авиакатастрофы выяснить еще не удалось, отметил Бауэрнфейд. Он добавил, что полеты на Osprey будут приостановлены до тех пор, пока специалисты не выяснят причины крушения и не разработают инструкции по возвращению конвертопланов в строй.

Osprey CV-22, приписанный к американской базе Ёкота в пригороде Токио, разбился недалеко от побережья острова Якусима во время тренировочного полета 29 ноября. Конвертоплан перевернулся и загорелся, прежде чем погрузиться в воду.

В Японии разбился американский конвертоплан
Политика
Конвертоплан Osprey

На борту находились восемь человек, все они погибли. Дайверы обнаружили останки трех человек. Тела остальных членов экипажа все еще находятся внутри обломков конвертоплана.

За последние несколько лет произошло несколько авиакатастроф с Osprey. В августе такой конвертоплан разбился во время учений в Австралии, погибли трое американских морских пехотинцев, восемь человек пострадали. В июне 2022 года Osprey разбился в калифорнийской пустыне, погибли все пять членов экипажа.

Теги
Конвертопланы приостановка полетов ВВС США

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