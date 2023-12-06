Ракова объявила о завершении программы обучения врачей общей практики

Анастасия Ракова при посещении Кадрового центра Депздрава Москвы (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В Москве завершился масштабный проект по повышению квалификации врачей общей практики городских поликлиник — обучение на базе кадрового центра столичного депздрава прошли свыше 3 тыс. специалистов. Также в столице стартовала новая программа оценки и обучения всех врачей амбулаторного звена — а это уже 10 тыс. человек. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас в столице реализуется масштабная программа по развитию поликлинического звена системы здравоохранения. Цель — улучшить лечение и ускорить выздоровление пациентов. Достигается это путем не только модернизации инфраструктуры, но также повышения квалификации врачей. «Основой стандарта являются и новое оборудование, и наши новые отремонтированные здания, и, конечно, врачи и их квалификация. Ведь от уровня работающих в поликлиниках врачей зависит качество лечения пациентов и их диспансерное наблюдение», — подчеркнула Ракова.

Одновременно с завершением обучения врачей общей практики удалось решить важный организационный вопрос — определить функциональные обязанности каждого врача поликлиники. Раньше было не до конца ясно, за какие диагнозы (начиная от постановки и заканчивая диспансерным наблюдением) отвечает исключительно терапевт, а какие он ведет вместе с профильным специалистом. «Теперь же все эти функциональные обязанности и стандарты определены, нормативно закреплены, и все врачи московских поликлиник понимают, где они работают одни, а где — в команде», — отметила Ракова.

Также Анастасия Ракова анонсировала новую программу оценки 10 тыс. врачей поликлиник Москвы и центров амбулаторной онкологической помощи. Она позволяет оценить, насколько медики соответствуют занимаемой должности и могут выполнять свои обязанности. На основе этой оценки каждому специалисту предполагается дальнейшее обучение по индивидуальным программам. Оно начнется в 2024 году. По словам вице-мэра, с октября уже пятая часть врачей (а это около 2 тыс. человек) прошли соответствующую оценку, в планах завершить этот процесс в ближайшие несколько месяцев: «Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы ее закончим и приступим к следующему этапу беспрерывного обучения наших врачей. Ведь совокупность именно таких изменений с непрерывным обучением, я надеюсь, позволит москвичам действительно заметить улучшение работы наших поликлиник и качества лечения».