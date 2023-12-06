Строители завершили установку опор 109-метрового моста в Битце

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На юге Москвы продолжаются работы по возведению 109-метрового моста над рекой Битца, который свяжет Юго-Восточную хорду (в составе Московского скоростного диаметра) с автодорогой «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, к началу декабря на объекте завершено возведение всех пяти опор моста.

Строящееся сейчас продолжение Московского скоростного диаметра за пределы МКАД пройдет параллельно железнодорожным путям, а именно второму маршруту городской электрички МЦД. Также в непосредственной близости находится поселок Битца, который относится уже к Московской области. По словам Бочкарева, протяженность этого участка МСД по основному ходу составит 3,6 км, а с учетом всей прилегающей улично-дорожной сети — 11 км.

Продолжение магистрали за МКАД характеризуется большим числом искусственных объектов, и мост над рекой Битца — лишь один из них. «Сейчас на стадии активного строительства находятся четыре эстакады, два тоннеля, три очистных сооружения, — рассказал глава инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. — Проектом предусмотрено сооружение двух надземных и одного подземного пешеходных переходов, а также реконструкция существующего уже подземного».

Массовое возведение мостов и тоннелей при прокладке магистралей — вынужденная мера, связанная с особенностями столичной географии, отмечает декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. «Город буквально «изрезан» реками, промышленными и коммунальными зонами, существующими транспортными артериями, — отмечает эксперт. — Вместе с этим столица нуждается в соединении районов для оптимизации маршрутов наземного общественного транспорта и снижения нагрузки на магистрали. Для этого, в свою очередь, и необходимо возведение путепроводов».