 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Город ,  
0 

Ракова сообщила об открытии дополнительных пунктов обогрева для бездомных

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В связи с приближением уже в ближайшие дни сильных морозов столичные власти открыли два дополнительных пункта обогрева для бездомных — неподалеку от Савеловского вокзала и Щелковского автовокзала. Теперь общее число таких пунктов по всему городу достигает 14, суммарно они могут принять до 700 нуждающихся человек одновременно. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Пункты обогрева расположены на привокзальных территориях и возле отделений центра социальной адаптации, — рассказала вице-мэр. — Кроме того, мы просим москвичей и гостей города быть особенно внимательными и при необходимости звонить в «Социальный патруль». Сейчас важно объединиться в помощи тем, кто по разным причинам оказался на улице».

«Социальный патруль» — бригада специалистов, которые предлагают поддержку бездомным людям, при необходимости вызывают скорую помощь, рассказывают, где можно поесть, помыться, переночевать, получить теплую одежду и так далее. В автопарке «Социального патруля» 12 автобусов, из которых пять в морозный период патрулируют улицы Москвы, остальные семь работают как мобильные пункты обогрева на привокзальных территориях:

  • площадь трех вокзалов,
  • у Павелецкого вокзала,
  • у Белорусского вокзала,
  • у Курского вокзала,
  • у Киевского вокзала,
  • у Савеловского вокзала,
  • у Щелковского автовокзала.

Стационарные пункты обогрева расположены в отделениях Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки в различных частях города, в том числе и за МКАД (например, на улице Матросова в районе Солнцево).

Теги
пункты обогрева Москва бездомные соцподдержка Анастасия Ракова

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 99,13 (+0,56) Инвестиции, 05 дек, 17:18 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 91,58 (+0,91) Инвестиции, 05 дек, 17:18
Сбер пообещал в ближайшее время не повышать ставки по ипотеке Недвижимость, 09:40
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 09:35
«Сбер» поспорил с ФАС о законности условий скидки на ипотеку Бизнес, 09:31
Когда ситуация накаляется: как вести себя на рабочих онлайн-встречах РБК и SberJazz, 09:23
Здесь убрали, там добавили: как госорганы обходят мораторий на проверки Pro, 09:20
Ракова сообщила об открытии дополнительных пунктов обогрева для бездомных Город, 09:20
«Валдай 8» — современный городской грузовик для бизнеса РБК и Газ, 09:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
День инвестора «Сбера», доллар выше ₽93, нефть по $77: дайджест Инвестиции, 09:00
Судьям дадут рекомендации по поведению в интернете Общество, 08:57
$1 трлн на защиту Земли: почему климат стал важен для политиков и бизнеса Pro, 08:51
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 08:49
Счетная палата проверит работу «Почты России» Бизнес, 08:41
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 08:38
СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов по указу Путина Инвестиции, 08:28