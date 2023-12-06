Ракова сообщила об открытии дополнительных пунктов обогрева для бездомных

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В связи с приближением уже в ближайшие дни сильных морозов столичные власти открыли два дополнительных пункта обогрева для бездомных — неподалеку от Савеловского вокзала и Щелковского автовокзала. Теперь общее число таких пунктов по всему городу достигает 14, суммарно они могут принять до 700 нуждающихся человек одновременно. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Пункты обогрева расположены на привокзальных территориях и возле отделений центра социальной адаптации, — рассказала вице-мэр. — Кроме того, мы просим москвичей и гостей города быть особенно внимательными и при необходимости звонить в «Социальный патруль». Сейчас важно объединиться в помощи тем, кто по разным причинам оказался на улице».

«Социальный патруль» — бригада специалистов, которые предлагают поддержку бездомным людям, при необходимости вызывают скорую помощь, рассказывают, где можно поесть, помыться, переночевать, получить теплую одежду и так далее. В автопарке «Социального патруля» 12 автобусов, из которых пять в морозный период патрулируют улицы Москвы, остальные семь работают как мобильные пункты обогрева на привокзальных территориях:

площадь трех вокзалов,

у Павелецкого вокзала,

у Белорусского вокзала,

у Курского вокзала,

у Киевского вокзала,

у Савеловского вокзала,

у Щелковского автовокзала.

Стационарные пункты обогрева расположены в отделениях Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки в различных частях города, в том числе и за МКАД (например, на улице Матросова в районе Солнцево).