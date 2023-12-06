Ефимов сообщил о редевелопменте двух участков на Ижорской улице в САО

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичная программа комплексного развития территорий (КРТ) пополнилась новым проектом — редевелопмент будет проведен на двух участках по одному адресу: Ижорская улица, вл. 18. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Проект решения по реорганизации территории опубликован на сайте столичной мэрии.

Общая площадь двух участков, расположенных в САО на границе Дмитровского района и Западного Дегунино, превышает 5,6 га, в настоящее время он занят автосервисами и старыми промышленными сооружениями, а значит, с точки зрения столичной мэрии, используется неэффективно. Взамен на участке планируется возвести почти 100 тыс. кв. м недвижимости, детский сад и школу, магазины, кафе и другие объекты сферы услуг.

По оценкам вице-мэра Ефимова, проект потребует около 12 млрд руб. инвестиций — реорганизацию проводит либо нынешний владелец участков, либо городской оператор, либо же частный инвестор, определенный по итогам аукциона. При этом столичный бюджет по итогам реализации проекта будет получать 200 млн руб. ежегодно, также в городе появится как минимум 430 новых рабочих мест.